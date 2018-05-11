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Yaramazlara biraz batar!

‘Akşener ikinci tura kalırsa’ sorusuna İnce: Yardımcısı yaparsa destek olurum

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde kendisine destek olacağını belirterek, “Beni yardımcısı yaparsa olurum. Benim hiç öyle bir kompleksim yok” dedi.

Trabzon’da konuşan İnce’ye Akşener’in ikinci tura kalması halinde alacağı tutum soruldu.

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İnce, şu yanıtı verdi: “Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim, hiç düşünmeden, beni yardımcısı yaparsa olurum. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye’yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce’ye koltuk aramıyoruz biz.”

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk olarak ‘yargı bağımsızlığı’nı sağlayacağını aktaran İnce, “Ben salona girdiğimde ayağa kalkmayan bir yargıçlar istiyorum. Ayağa kalmayacak. Çay toplayan, düğme ilikleyen yargıç istemiyorum ben. Kimse bu ülkenin mahkemelerine güvenmiyor. Bizim kuracağımız bu düzende Erdoğan da rahat edecek” dedi.

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