Akşener ‘ikinci tur’a baktı: Diyelim ki CHP’nin adayı kaldı, destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu defalarca açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Diyelim ki CHP’nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti meclisindeki “En az dört muhalif aday olacak. Herkes kendi cumhurbaşkanına oy verecek. Birinci turda barajı sıfırlayacak bir ittifakla bütün partiler Meclis’e girecek ve en az 301 milletvekili alacağız. İkinci turda da cumhurbaşkanını seçeceğiz. Kimin adayı kalırsa onu destekleyeceğiz” sözleri basına yansımıştı.

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Ankara’da kadın muhtarlarla bir araya gelen Akşener, cumhurbaşkanı adayı olacağını yineledi.

Akşener şöyle devam etti: “Ben adayım, diğer partiler aday çıkarabilecek gibi görünüyor. Partiyi kurmadan ilan etmiştim. Bir kere daha huzurunuzda ilan ediyorum. Diyelim ki CHP’nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz.”