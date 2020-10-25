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Yaramazlara biraz batar!

Akşener iddialı: Milletimiz ilk sandıkta bize yetkiyi verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk seçimde partisinin iktidar olacağını söyledi.

Fotoğraf: İYİ Parti

İzmir’de İYİ Parti’nin üçüncü kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşan Akşener, ‘partisinin siyasetinin öznesi’nin millet olduğunu ifade etti.

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Türkiye’yi ilçe ilçe, köy köy gezdiklerini, milletin derdini dinlediklerini ve çözüm ürettiklerini aktaran İYİ Parti lideri, ‘o kutlu günün geldiğini, milletin kendilerini çağırdığını’ savundu.

Akşener şöyle devam etti: “Bu çağrı, Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı, mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye’nin çağrısıdır. Bu çağrı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Biz o çağrıyı duyuyoruz. Bize göre Türkiye’nin çözülemeyecek problemi yok. Milletimiz ilk sandıkta bize yetkiyi verecek, Biz de ülkemizi düze çıkartacağız. Bilimden sanata, sanayiden teknolojiye, her alanda üreten, zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye’yi milletimizle el ele inşa edeceğiz.”

Programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, grup başkan vekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, il başkanı Hüsmen Kırkpınar, milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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