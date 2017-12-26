Akşener için ‘orman kanunu’ yok hükmünde: Korkmuyoruz kardeşim!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile gelen ‘cezasızlık maddesine’ yönelik eleştirilerini sürdürerek, “İyi Parti için bu madde yok hükmündedir” dedi.
Akşener madde için daha önce de “Bu ülkeyi iç savaşa çekmek olur” demişti.
Söz konusu madde ‘darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’ öngörüyor.
Aksaray’da partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan Akşener, “İnsanlara silah kullanmayı serbest bırakırsanız, insanların silah almasını kolaylaştırırsanız, sosyal medyada kimin nasıl öldürüleceği, kime nasıl kurşun sıkılacağına dair beyanlar oluyorsa, bu KHK’nın maddesi aynı zamanda insanların birbirini katletmesine neden olacaktır. Bu milletin aziz evlatlarını ürkütmek, korkutmak istiyorsunuz. Korkmuyorum kardeşim. Korkmuyoruz kardeşim” diye konuştu.
İYİ Parti’nin cesurlar hareketi olduğun ifade eden Akşener, “Baskı, korkutma ve tehditlere rağmen ‘Elif’ gibi dimdik durarak İYİ Partiye güç verdiniz” dedi.
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