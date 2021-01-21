Akşener: HDP’yle yan yana gelişimiz söz konusu değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’yle yan yana gelmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Akşener, esnafın sorunlarını dinledi. (Fotoğraf: AA)

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde esnaf ziyaretlerini sürdürürken gazetecilere konuşan Akşener, partisinin HDP’yle ittifak arayışında olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Reklam

“Bu iddia işte… Bizim HDP’yle herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil” diyen Akşener, HDP’nin 24 Haziran seçimine ayrı girdiğini ve üçüncü parti olarak çıktığını dile getirdi.

İYİ Parti lideri, yerel seçimde de kendilerinin aday çıkardığı her yerde HDP’nin de aday çıkardığını ve ‘seçime çok asıldığını’ ifade etti.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizde seçim zamanında konuşulur ittifaklar. Tabii bir şablon var. ‘Cumhur ittifakı’, ölümüne ittifak, mezara kadar, tek parti gibi ittifak, duygusal ittifak… O şablon ve algoritma üzerinden tanım yapıldığı zaman bizim ittifak onların sistemine benzemiyor. Bizimki gerçekçi, seçmenin taleplerine göre oluşturulmuş bir işbirliği sistemi. Biz bunu anlatmaktan yorulduk ama anlatmaya devam edeceğiz.”

Reklam

Soylu ve Gül’ün açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’da annesine küfreden bir kişinin tutuklanmamasına tepki göstermişti.

Gazeteciler, bu sözler üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün “İster yürütmede ister yargıda görev üstlenmiş olalım, yargı kimsenin sıfatına bakmaz. Herkes yargı önünde eşittir” dediğini Akşener’e anımsattı.

İYİ Parti lideri, konuya dair şu yorumu yaptı: “Sayın Soylu bizim kulübe hoş geldi. Şöyle bir kulüp var Türkiye’de… Hepimizin içinde yer aldığı, benim uzunca bir zamandır yer aldığım… Anamıza sinkaflı sövüldü. Şahsıma çok çirkinlikler yapıldı. Sosyal medyada veya diğer alanlarda aleni her türlü çirkinlik, küfür, sövgü olduğunda kös dinlendi. Sayın Soylu’nun aynı şeyleri yaşamasını istemezdim. Neticede içişleri bakanı. Benim devlet anlayışımda böyle bir durum olamaz. İçişleri bakanı sosyal medya üzerinden şikayet edemez ama canı yanmış, annesi, ana. Saygı duyuyorum ama bizim kulübe hoş gelmiş. Sayın Abdulhamit Gül’ün söyledikleri üzerinden tanım yaparsam; bir taraf reformcu, bir taraf reform konusundan alerji duyuyor. Biz de onu izleyeceğiz.”