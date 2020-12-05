Akşener: Haziran 2021’de erken seçim olması gerekir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haziran 2021’de erken seçim beklediğini söyledi.

Fotoğraflar: AA

Karar TV’de soruları yanıtlayan Akşener, Meclis’in kıymetinin, milletvekilinin de itibarının olmadığını savundu.

Reklam

İYİ Parti lideri, AKP’nin seçim kazanmasının da mümkün olmadığını belirterek şunları kaydetti: “Gördüğüm kadarıyla 2021 Haziran gibi seçim olabilir. Erdoğan kışı sevmez. Haziranda seçim bekliyorum, olması da gerekir.”

‘İşte adayımız…’

Öte yandan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlendiğini, parti içinden biri olduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Çelik, Twitter hesabından şunları yazdı: “Genel ve mahalli seçimlerde ittifak yaptığımız CHP, cumhurbaşkanı adayını parti içinden belirlemiş… İsmini sonra açıklayacakmış. İYİ Parti’nin de adayı belli, liderimiz sayın Meral Akşener. Milletimize hayırlı olsun.”