Akşener, ‘hakaret’ten yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri gerekçe gösterilerek Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hakaret’ suçundan yargılandığı dava kapsamında, Ankara’da talimatla ifade verdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ankara 50. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki talimat duruşmasına Akşener, avukatları ile bazı partililer katıldı.

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Basın mensuplarının alınmadığı duruşmanın ardından adliyeden ayrılırken soruları yanıtlayan Akşener, 2017’deki referandumda mühürsüz oyların kabulüne yönelik YSK üyelerine yaptığı eleştiri sebebiyle açılan davada talimatla ifade verdiğini söyledi.

İstanbul’daki seçimle ilgili ‘raftan indirilen’ bir davasının daha bulunduğunu belirten Akşener, “Bu kadar uzun süreden sonra bu hızın sebebini merak ediyorum” dedi.

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi protestolarına yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ise rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun okulun geleneklerine aykırı biçimde üniversite dışından atandığını, buna karşı çıkan öğrencilerin de demokratik haklarını kullandığını savundu.

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‘Bu dili terk edin’

Kaosun parçası olanların, kaosu yönetemeyeceğini dile getiren Akşener şöyle devam etti: “Bu ülkeyi yöneten muhteremlere diyorum ki bu dili terk edin. O çocuklara cumhurbaşkanı olarak, ‘Terörist’ diyemezsin. Bu bir gündem değiştirme çabası yanlış. O gençlere karşı tutum yanlış. Buradan fayda çıkmaz.”