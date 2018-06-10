Akşener: Gül’ü kabul etseydim iki milli görüşçü arasında karar veriyor olacaktınız

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener “Abdullah Gül’ü kabul etseydim, iki milli görüşçü arasında karar veriyor olacaktınız” dedi.

Medyada 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olabileceği yönünde kulis haberler yer almış, bunun için İYİ Parti lideri Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeye ikna edilmeye çalışılacağı öne sürülmüştü.

Reklam

İzmir’deki mitingde konuyla ilgili konuşan Akşener, “Abdullah Gül’ü kabul etseydim, iki milli görüşçü arasında karar veriyor olacaktınız. Bu direnç, bu tavır sizin içindir. Ne kadar birbirine benzemezin kuyruğu birbirine değiyormuşuz. Birbiriyle alakası olmayan ne kadar insan Meral Akşener’e çemkiriyor. Cumhur ittifakının karşısında millet ittifakını kurduk. An itibariyle millet ittifakı, cumhur ittifakını geçiyor. Bendeki bilgiler bu. Meclisi alacağız ama cumhurbaşkanlığını da almamız gerekiyor. Az önceki sorunun cevabını verdikten sonra oylarınızı kullanacaksınız. Başaracağız” dedi.