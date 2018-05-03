Akşener Guardian’a konuştu: Korkma sırası iktidardaki erkeklerde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Artık korkma sırası iktidardaki erkeklerde” dedi.

Meral Akşener, İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesine konuştu.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre İYİ Parti lideri, ‘henüz ortada bir şey yokken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı adaylığını açıklayan ilk kişi’ olduğunu belirterek, “Sürecin başından bu yana aynı şeyi söylüyorum. Herkes kendi adayına oy vermeli. İkinci turdaysa, demokrasi için, ülkemiz için muhalefet tartışmaları bir kenara bırakıp muhalefetin adayı kimse onu desteklemeli” diye konuştu.

24 Haziran seçimlerini ‘ülke tarihinin en önemli seçimi’ diye niteleyen Akşener “Tek kişinin idaresindeki bir yönetim, Türkiye’ye orta ve uzun vadede çok şey kaybettirir.Türkiye’de demokrasi düzgün işlemiyor, bizim bunu yeniden tesis etmemiz gerek. Hukukun üstünlüğünü ve yargıyı yeniden tesis etmemiz gerek” dedi.

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İYİ Parti lideri laiklikle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Ben ibadet eden bir Müslümanım. Hacca da gittim ancak bizi yöneten aklın yasalara dayanması gerekir. Devletin laik olması, yasaların insanlar için ve zaman içerisinde insanların farklılaşan ihtiyaçlarına göre değiştirilmesini sağlar.”

Akşener’in kadının siyasetteki yerine ilişkin de, “Artık korkma sırası iktidardaki erkeklerde” dedi.