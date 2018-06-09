Akşener, Giresun’da fındıkla yüklendi: Bir yılda 270 esnaf kepenk kapattı

İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Giresun’da bir yılda 270 esnafın kepenk kapattığını belirterek hükümete fındık üreticisini hatırlatarak yüklendi.

Akşener, Giresun’ndaki Atatürk Meydanı’nda düzenlenen mitingde seçmenlerine hitap etti.

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Bölgenin önemli gelir ürünü olan fındığa verilen fiyatlara tepki gösteren Akşener, Giresun’da bir yılda 270 esnafın kepenk kapattığını, fındığın mezara gömüldüğünü ifade etti.

“Fındık stratejik öneme sahip, milletin doyduğu, göçü önleyen önemli üründür. Ne oldu da mezara gömüldü… Önce Berlusconi’yle dost oldular. Bu sebeple fındığı pazarlayan, fiyatını belirleyen şirketi Berlusconi’ye hediye etti” diyen Akşener, fındığın değerinin düşmesinin başlangıcının bu olduğunu kaydetti.

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İYİ Parti lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fiskobirlik devreden çıktı mı? Çıktı. Üstüne üstlük bu Varlık Fonu içine koydular mı? Eğer oradan satış olduğu takdirde Karadenizlinin artık fındıkla ilgili ağzından tek bir kelime çıkmayacağı da doğru mu? Çıkamayacağı doğru mu? Peki, olağanüstü hal sebebiyle fındıkla ilgili ağzını açanın tutuklanabileceği doğru mu? İşte 24 Haziran’da bunun için bir karar vereceksiniz. Ben de diyorum ki; fındığa uzanan eller kırılır. Fındık sadece kent ve bölge için değil Türkiye’nin stratejik ürünüyse ona gereken önemi vermeliyiz. Mezara gömmek yerine baş üstünde taşınmalıdır. İnşallah seçildiğimde buradan ilan ediyorum; devlet fındık için 15 lira fiyat açıklayacak.”