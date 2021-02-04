Akşener: Genç arkadaşlarıma, ‘Bu terörist kulübe hoş geldiniz’ diyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘kayyım rektör’ eylemlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, “Talebe misiniz terörist mi” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçmişte çiftçi, esnaf ve kendileri için de aynı ifadeyi kullandığını anımsatarak, “Aramıza hoşgeldiler” dedi.

Fotoğraf: AA

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Akşener’i ziyaret etti.

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AA’nın haberine göre Babacan, görüşmede ülkenin gündemindeki konuları değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye’nin yönetim sistemi ve ülkeyi yönetenlerin zihniyetiyle ilgili ciddi sorunları bulunduğunu belirten Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyaç olduğunu savundu.

Babacan, hem kendilerinin hem de İYİ Parti’nin bu konudaki çalışmalarının istişare edilmesi konusunda diyalog süreci başlatılmasını kararı aldıkları bilgisini verdi.

Akşener, İYİ Parti’nin ‘İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ çalışmasının anayasa değişikliği ya da anayasa yapmaya yönelik bir çalışma değil, ‘bir sistem tasarımı’ olduğunu söyledi.

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İYİ Parti lideri, anayasa tartışmalarına ilişkin soru üzerine, Erdoğan’ın konuyla ilgili ifadelerinin ardından açıklama yapanların farklı şeyler söylediklerine işaret ederek şöyle konuştu: “Meclis Başkanı başka bir şey söyledi, Abdulhamit Gül başka bir şey söyledi, Sayın Bahçeli’nin açıklaması çok başka bir şey. En minik ortak Vatan Partisi’nin genel başkanının söylediği çok başka bir şey. Kim, neyi söylüyor biz bunu bilmiyoruz.

‘Yeni anayasa ikinci cumhuriyetin kuruluşudur’

Fakat bir ‘yeni anayasa’ kavramı var. ‘Yeni anayasa’ dediğiniz zaman sıfırdan bir anayasa yapmak gibi bir iddia ise o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki bunun cevabını almamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla Sayın Erdoğan bunu söyledi, arkada herhangi bir hazırlık yok.

‘Yine yün yumağı attılar’

Yine bir yün yumağı attılar. İnsanları bu işe dolaştırıp gariban çiftçinin, bebeğine mama alamayan kadının, siftah yapamayan esnafın derdinin konuşulmadığı yeni bir süreç olarak okuyorum.”

‘Beğenip milletvekili yapmamış’

Akşener, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ eylemlerine ilişkin ise “20 yıldır iktidar olan bu siyasi parti, bu arkadaşı doğru bulup, beğenip milletvekili yapmamış. Vasıflı bulmamış, milletvekili listesine koyup seçtirmemiş” değerlendirmesini yaptı.

Fikirlerini söyleyen öğrencilerin dün itibarıyla ‘terörist’ ilan edildiğini iddia eden Akşener şöyle devam etti: “Kimin tarafından terörist ilan edildi? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı. 31 Mart’a giderken Sayın Cumhurbaşkanı çiftçilere, esnafa, partisine oy vermeyen Kürtlere ‘Terörist’ dedi. Biz siyasilere zaten, ‘Terörist’ dedi. Bu genç arkadaşlarıma, ‘Bu terörist kulübe hoş geldiniz’ diyorum. Aramıza hoş geldiler.”

‘Gençleri provokatörlerden korumazsanız suçlusunuz’

Akşener, provokasyon uyarısı da yaptı: “Toplumsal olaylarda provokatörler olur. Devletin, güvenlik güçlerinin görevi o provokatörleri ayıklamaktır, ensesinden tutmaktır. O gençleri, o provokatörlerden korumazsanız, onları onlarla baş başa bırakırsanız siz suçlusunuz. O gençlerin karşısına yeni tayin olmuş gencecik polisleri koyarsanız gene yanlış yaparsınız genci gence kırdırmanın bir yolunu bulmuş olursunuz ki bunu Türkiye açısından sakıncalı buluyorum. Devlet yönetmek ciddiyet ister, cıvıklıktan kaçınılması gerekiyor. Provokatör varsa, yakalayın kardeşim. Ne işiniz var sizin dedikodu yapmanın dışında. Gençlere de bir uyarıda bulunmak istiyorum, haklıyken haksız yere düşmeyin, aranıza girecek görev adamlarına karşı lütfen dikkatli olun. Büyükleriniz sizi korumadığına, bu görevi yerine getirmediğine göre siz haklı meselenizi haksız duruma düşürmeyecek tedbirleri alın.”

‘Geçen haftanın düşmanı Boğaziçi öğrencileri’

Babacan ise konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu hükümetin haftanın düşmanı panosu var. Çözüm üretemedikleri için her hafta bir düşman üretmek zorundalar. Geçen haftanın düşmanı Boğaziçi öğrencileri oldu. Bu haftanın düşman panosuna yazdık Boğaziçi öğrencilerini. Onları şeytanlaştırmak… Bu ülkeye, bu ülkenin gençlerine yazık.”