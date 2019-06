Akşener’den İYİ Parti ve CHP’lilere: Sandık başı kavgayı engelleyeceksiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘millet ittifakı’ parti teşkilatlarına 23 Haziran seçimleri sürecinde sinirlenmeme tavsiyesinde bulundu.

Akşener dün gece Eyüpsultan Meydanı’nda ‘millet ittifakı’na bağlı partilerin seçim için kurduğu çadırları ziyaret etti.

İYİ Parti ve CHP’li görevlilere aynı anda seslenen Akşener “Her bir evin kapısını çalacaksınız, anlatacaksınız, ama kimseyi incitmeyeceksiniz'” dedi.

Partililerden kavgaya asla müsade etmemelerini isteyen Akşener şöyle devam etti: “Sinirlendirmeye kalkışan her kişiye karşı ‘Sen de haklısın’ deyip geçeceksiniz. 23’ünü sağ salim getireceksiniz. Biz 23 Haziran’ı sağ salim ve arızasız şeklide getireceğiz. Ondan sonra da seçmenimiz gereğini yapacak. Bugün 13 ilçeyi gezdim. Esnafların bir kısmıyla hemhal olduk. Gördüğüm bir şey var. Gerçekten Sayın İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun adayı olmuş. İstanbullu gereğini yapacak. 23’ü günü benimle beraber şu anda genel başkan yardımcılarımız burada, milletvekillerimiz burada ve genel idare kurulu üyelerimiz burada. Cumadan itibaren de bütün bu arkadaşlarımız ilçelere dağılıp hemşeri ziyareti yapacaklar. Sonuç itibariyle pazar günü de her 39 ilçenin her birinde dört milletvekili görev yapacak. Her bir sandığın başında da Millet İttifakı’nın ortakları olarak birer avukat olacak. Orada da bir tek şeye dikkat edeceksiniz. Sandık başında kavga çıkmasını engelleyeceksiniz.”