Akşener: Evim basıldı; Sayın Sağlar gibi giyinmiş hakim saldırganları beraat ettirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Benim evim basıldı. Sayın Sağlar gibi giyinmiş bir erkek hakim, o saldırganların tamamını beraat ettirdi” diyerek giyim kuşam üzerinden tarif yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

Fotoğraf: AA

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyareti yapan Akşener gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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İYİ Parti lideri, CHP’li Fikri Sağlar’ın sözleri ve hakkında açılan soruşturmanın sorulması üzerine ziyaret ettiği esnafa, “Bakın sizinle ilgili hiçbir şey sormayacaklar” dediğini ve söylediği gibi de olduğunu belirtti. (Sağlar, “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var” demişti.)

“Bu insanların derdinin konuşulmadığı bir Türkiye’yi reddediyorum ben” diyen Akşener, basın emekçilerini kırmak istemediğini dile getirdi ve şöyle devam etti: “Başörtülü bir hanımsınız, ben 28 Şubat’ın Meral Akşener’iyim, her ne kadar unutulsam da büyük bir vefasızlıkla karşı karşıya kalsam da. Dolayısıyla başörtüsünün, kadının giyiminin, açık kafanın ya da örtülü başın erkekler tarafından özne yapılmasını, olumlu ya da olumsuzluk açısından özne yapılmasını o zaman reddetmiştim, bugün de reddediyorum. Siz çok gençsiniz hatırlamazsınız, başı açık kadınlarla başı kapalı kızlar el ele tutuşmuşlardı o mücadelede.

‘Erkekler devreye girdi problem çıktı’

Ne zaman adamlar girdi devreye hep hakaret oldu, hep haksızlık oldu. Dolayısıyla kadınların kendi içindeki meseleleri kadınlar hep çözdü bugüne kadar. Komşular komşularıyla ters düşmedi ama erkekler devreye girdiğinde kadının giyimi kuşamı üstünden hep Türkiye’de problem çıktı.

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“Bu giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum” diyen Akşener, evinin basıldığını anımsatarak şöyle devam etti: “Sayın Sağlar gibi giyinmiş bir erkek hakim, o saldırganların tamamını beraat ettirdi. Adamdı, aynı kendi gibi giyiniyordu, takım elbiseli, kravatlı. Kafasında da bir şey yoktu ama beraat ettirdi. Demek ki kuralların uygulanması giyimle kuşamla alakalı değilmiş.”

ABD’de yaşanan olaylarla ilgili, “Demokrasinin hep altını çizen bir ülkede de böyle bir durumun yaşanması enteresan bir durum” diyen Akşener seçmenin iradesinin tarıtışılamayacağının altını çizdi.

Erdoğan’dan helalleşmesini istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP’deki başörtülülere yönelik sözlerini de eleştiren Akşener, “Sayın Erdoğan’dan da talebim torunu yaşındaki genç kızı arayıp gönlünü alıp, kendisinden helallik istemesidir” ifadelerini kullandı. (CHP’yi eleştiren Erdoğan, “Vitrin mankeni gibi başörtülü kadınları yanına alarak vatandaşı kandırıyorlar” demişti.)