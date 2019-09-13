Akşener: Erken seçim beklemiyorum ama taşınabilir bir Türkiye yok

İYİ Parti Genel BaşkanıMeral Akşener, bugün itibariyle erken seçim beklemediğini dile getirerek, “Ama taşınabilir bir Türkiye de yok” dedi. Akşener partisinin 2023’teki seçimlerde ‘anahtar’ konumunda olacağını ve bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanma şansının olmadığını savundu.

Fotoğraf: DHA

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Akşener kadın gazetecilerle bir araya geldi.

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Akşener 2023 veya olası bir erken seçimde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair net konuşmadı.

‘Anahtar parti’ oldukları için İYİ Parti üzerinden birtakım ittifak hesapları yapıldığını kaydeden Akşener, Beştepe’deki 30 Ağustos resepsiyonunda Erdoğan’la diyalog görüntülerine yönelik ‘siyasi yakınlaşma’ yorumlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

‘MHP açısından katolik nikahı’

İYİ Parti lideri, ‘cumhur ittifakı’nın MHP açısından ‘katolik nikahı’ gibi göründüğünü ancak Erdoğan’ın ne düşündüğünü bilmediğini kaydetti.

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‘Millet’in geleceği

Partisinin de dahil olduğu ‘millet ittifakı’nın geleceğinin ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl bir sürece evrileceğine’ bağlı olduğunu belirten Akşener şöyle konuştu: “Bu iş birliği, sonuçları itibariyle bizim açımızdan memnuniyet verici. Ama parlamenter sisteme geçilmiş veya ittifaklar kurumsallaşmış ya da tam tersine ortadan kalkmışsa, hepsi yeniden değerlendirilecek bir durum.”

‘Siyasette rekabet seçmenin işine yarar’

Eski AKP’li eski bakan Ali Babacan ve başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma girişimlerine de destek verdiğini ifade eden Akşener, “Siyasette rekabet yaptığınız zaman seçmenin işine yarar. Bu seçenekler arttığı zaman rekabet siyasallaşır. Bir oyu almak için çok efor sarf edersiniz, bu da kaliteyi yükseltir” dedi.

‘Öcalan mülakatını örtmek için’

HDP’nin kazandığı Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasını da değerlendiren Akşener, “Bunların tamamının öncelikle Abdullah Öcalan mektubu, Osman Öcalan mülakatını örtmek için yapıldığını düşünüyorum” dedi.