Akşener Erdoğan’a sordu: Damadın AA’ya ‘Bizi yüzde 52 ilan edeceksin’ dedi mi?

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Damadın Anadolu Ajansı’na ’24 Haziran akşamı bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin’ dedi mi, demedi mi” diye sordu.

Akşener, kişisel Twitter hesabından Erdoğan’ı da etiketleyerek “Bu gözümüz gibi korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir” diye devam etti.

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Sayın @RT_Erdogan, damadınız Anadolu Ajansı’na “24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin” dedi mi, demedi mi? Bu gözümüz gibi korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir? — Meral Akşener (@meral_aksener) 21 Haziran 2018

Son olarak, iktidara yakın TV Net’teki programda yanlışlıkla ekrana AA’nın 24 Haziran seçim sonuçlarının bulunduğu grafikler yansımış, bunda sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı ve AKP’nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın seçimleri yüzde 53 oy oranıyla kazandığı görülmüştü.

AA daha sonra bunun ‘test’ olduğunu söylemişti.