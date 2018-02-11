Akşener: Erdoğan, İYİ Parti’ye kızıp Kılıçdaroğlu’na bağırıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti’ye kızıp CHP’ye bağırdığını savunarak “Amaç bizi görmezlikten gelmekmiş ama görüyor” dedi.

‘Öyle söylemeyin tepedeki kızıyor’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin il başkanlığının açılışını yapmak için dün Aydın’da partililere hitap ederken “Millet bana ‘Başbakan Meral’ diye bağırdı. Ben dedim ki ‘Öyle söylemeyin sonra tepedeki çok kızıyor.’ Çünkü Başbakan Meral dediniz bir Başbakan uçtu. Bir daha Başbakan Meral dediniz bu kez öbürü de uçtu. İki başbakan yediniz. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Meral diyorsunuz o arkadaş da uçacak. Onlara sabaha kadar uyku yok, acaba kim gidecek” diye konuştu.

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Akşener konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek şöyle devam etti: “Şimdi son zamanlarda çok kızıyor. Bize kızıyor, gerçekten çok üzülüyorum; CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na bağırıyor. Amaç bizi görmezlikten gelmekmiş ama görüyor. Göze giren çöp gibiyiz. Dolayısıyla kızdıkça bağırıyor. En sonunda AKP Genel Başkanı normal bir insana dahi kavgada söylenemeyecek sözleri anamuhalefet partisi genel başkanına söyledi. Onursuz, haysiyetsiz ve ahlaksız diye düz gitti. Ben şimdi çok merak ediyorum bu mahkemenin sonucu ne olacak. İktidar partisi genel başkanına kaşının altında gözün var dediğin zaman hapis cezası var. Ama iktidar partisi genel başkanı, anamuhalefet partisi genel başkanına sövdüğünde ne olacak göreceğiz. Bu öfkenin ve kızmanın sebebi sizsiniz.”

CHP’li başkanı ziyaret etti

Akşener, parti binasının açılışının ardından CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti. Ekibiyle birlikte Akşener’i karşılayan Çerçioğlu, “Meral Akşener’le biz parlamentoda birlikte çalıştık. O zaman da çok nazikti, şimdi de öyle. Bu nazik ziyaretinden dolayı kendilerine, yönetim kurulu üyelerine, il başkanı ve milletvekiline çok teşekkür ediyorum” dedi.