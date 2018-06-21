Akşener, ‘Erdoğan’la anlaşacak’ iddiasına yanıt verdi: Niyetim olsa eziyet çekmezdim

AKP’nin yoğun oy aldığı illerden partisine ve kendisine oy kayışı olduğunu belirten İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “İkinci turda AKP ile anlaşacak” iddiasına da yanıt verdi: “Benim böyle bir niyetim yok. (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan ile el sıkışmayı düşünseydim bu kadar eziyet çekmezdim.”

Cumhuriyet’e konuşan Akşener, partisini kurduğu günden bu yana AKP’nin yoğun oy aldığı şehirlerde çalışma yaptığını belirterek “Dolayısıyla gittikçe artan ve bu son mitinglerde hepimizi şaşırtan kalabalıklarla karşılaşıyoruz bu bölgelerde. Hem gözlemlerimiz hem de yaptırdığımız çalışmalarda AK Parti seçmeninden İYİ Parti’ye ve kişisel olarak bana kayış olduğu görülüyor” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağından emin olduğunu söyleyen İYİ Parti lideri, bunda da partisinin ve kendisinin çok büyük katkısı olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “Demokrasinin bir sıkımlık canı kalmıştı. Biz şu andaki sistemde en azından bir nefes aldırdık. Partim ve kendimle gurur duyuyorum. Bu konuda mütevazi olamayacağım.”

‘Erdoğan, Ferdi Tayfur dinlemeye başlamıştır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görünür olmaya çalıştığını, çünkü kaybolduğunu savunan Akşener şunları söyledi: “Doğru düzgün de çalışmıyor. Ben sayın Bahçeli’yi çok yakından tanımıyorum. Abimin arkadaşıydı. Sonra bir genel başkan – milletvekili ilişkisi kapsamında gayet mesafeli, seviyeli bir iletişimimiz oldu. Ne yer ne içer bilmiyorum. Ama sayın Erdoğan’ı tanıyorum. Erdoğan da beni iyi tanıyor. Sayın Erdoğan bu tür çıkışlara eminim dişlerini sıkıyordur. Şöyle bir resim var; ‘Sayın Erdoğan koşsun koşsun, çalışsın. Ben kahvemi içeyim.’ Ama bunu yemez Sayın Erdoğan. Ama ne yapsın, ‘kader utansın’ durumundadır şu an. (Gülerek) Bahçeli, Ferdi Tayfur dinlemeye devam ediyor mu bilmiyorum ama Erdoğan Ferdi Tayfur’a geçiş yapmış olabilir. Yani diş sıkarak giden bir iş olarak görüyorum, Erdoğan tarafından.”

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İYİ Parti adayı, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kendisi için sarf ettiği “CHP gibi bunlara (İYİ Parti) umut bağlayanlar hüsrana uğrayacak. Eğer ikinci tura kalırlarsa gidip AKP ile anlaşacaklar. Başkan yardımcılığı konusunda… Yaşayıp göreceğiz…” sözlerine de yanıt verdi: “Can Dündar da bunu söyledi. Benim böyle bir niyetim yok. Eğer ben sayın Erdoğan ile el sıkışmayı düşünmüş olsaydım bu kadar eziyete gerek yoktu. Başbakan yardımcılığını kabul ederdim ve öyle bir hayat sürdürürdüm. Dolayısıyla böyle bir şey yok. 2015’te verilen o teklifi kabul ederdim, emeksiz, gayretsiz ve şimdi listenin İstanbul’da birinci sırasında öyle efendi efendi bir sistem oluşurdu. Niye bu kadar eziyeti göreyim?”