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Yaramazlara biraz batar!

Akşener elindeki anketi açıkladı: MHP’nin oyları Babacan’a gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elindeki anket sonuçlarına göre MHP’nin oylarının Ali Babacan’a gittiğini, kendi partisinin doğuda aldığı oyların ise Ahmet Davutoğlu’na gittiğini kaydetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP’li eski bakan Babacan ve eski başbakan Davutoğlu’nun parti hazırlıklarını değerlendiren Akşener yeni partilerin ‘bir an evvel kurulmasını dilediğini’ söyledi.

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Türk siyasetinde ‘aşırı kutuplaşma‘ olduğunu belirten İYİ Parti lideri, “Yeni seçeneklerin, renklerin, çeşitliliğin olmasında büyük fayda var” dedi.

‘MHP’nin oyu yüzde 4’lerde’

Akşener, eline ulaştığını söylediği bir anketten şu bilgileri aktardı: “Partimizin oyu en son 11.1’di. 10.6-11.1 gibi geldi. Çok ilginç MHP’nin oyları sayın Babacan’a gidiyor bu araştırmada. MHP’nin oyu yüzde 4’ler gibi görünüyor. Üstüne olan oylar AK Parti yönetim anlayışına itiraz eden seçmen kitlesi. Bizden bir miktar oy sayın Davutoğlu’na gidiyor. Güneydoğu’da bize gelen oy sayın Davutoğlu’na gidiyor. Milliyetçi, demokrat ve kalkınmacıyız biz. Bugün 11.1’le bir diğer yerden gelen 10.6 oyumuz var.”

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