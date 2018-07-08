Akşener ‘el öpenleriniz çok olsun’ demedi: İlkelerimize uymayan partiyi terk etsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’teki yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye el öpmeye varıncaya kadar sıcak ilgi gösteren milletvekillerini kastederek “Genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. İlkelerimize uymayacaklar derhal İYİ Parti’yi terk etsin” dedi.

İYİ Parti, Bahçeli ile anlaşamayarak MHP’den kopan Akşener önderliğindeki kadrolar tarafından kurulmuştu. 24 Haziran seçim kampanyasında Akşener, Bahçeli’nin hedef tahtasındaydı. TBMM’de dün düzenlenen milletvekili yemin töreni sırasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öpmüştü. Aralarında Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın da bulunduğu bazı İYİ Partililerin de Bahçeli ile tokalaşıp sıcak sohbet etmeleri partide tepkilere neden olmuştu.

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İYİ Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesi partililerle bir toplantı yapan Meral Akşener olaya sert tepki gösterdi.

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Akşener şunları söyledi: “Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ’cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin.”