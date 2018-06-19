Akşener ‘Ekşi’de açıkladı: İnce ve Karamollaoğlu’na yardımcılık önereceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu’na başkan yardımcılığı görevi önereceğini açıkladı.

24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan, CHP’nin adayı İnce, Saadet Partisi’nin adayı Karamollaoğlu, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş ve Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek’le yarışacak Akşener Ekşi Sözlük’te soruları yanıtladı.

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Akşener, “İkinci tura sizin kalmanız durumunda sayın İnce ve sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı veya sayın İnce kalırsa sizin ve sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı konusuna bakışınız nedir” sorusuna “İkinci tura ben kalacağım ve elbette kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında arkadaşlarımla beraber çalışacağım” diye yanıt verdi.

Akşener “İkinci tura İnce’nin kalması halinde destek verir misiniz” sorusuna ise “Ben bu soruya ‘Evet’ cevabını vermekten yoruldum. Ama ben kalacağım” diye karşılık verdi.