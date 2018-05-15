Akşener: Demirtaş’la eşit koşullarda yarışmalıyız, anadile saygı duyulmalı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi ve ekledi: “Anadil insanlar için çok önemli. Buna saygı duyulmalı.”

Demirtaş’ın tutuksuz yargılanması için daha önce diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu da çağrı yapmıştı.

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Ankara’da dış basının temsilcileriyle bir araya gelen Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda kaybedeceğini öne sürdü.

Deutsche Welle’den Hilal Köylü’nün haberine göre, İYİ Parti lideri sözlerine şöyle başladı: “Bir tarafta kendini devlet olarak tanımlayıp, devletin tüm güçlerini kullanan bir isim, diğer tarafta da kendisine sempati duyanlarla ilerleyen adaylar var.”

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Bu durumun yine de kendilerini rekabetten alıkoymadığını belirten ve kendisini ‘son 24 yıldır aktif politikada sağ kalan tek kadın’ olarak tanımlayan Akşener, sandık güvenliğini sağlamak için ‘Oy ve Ötesi’ ile ‘Ankara’nın Oyları’ gibi sivil girişimlerle ve diğer partilerle ortak hareket ettiklerini anlattı.

‘Gittiğim hiçbir güneydoğu ilinde elim havada kalmadı’

Akşener, “Nerelerde hile olabileceğini, nerelere müdahale edebileceğimizi biliyoruz. Oy vermek ve saymakla ilgili sandık güvenliğini garanti ediyoruz” diye konuştu.

“Kürtler cumhurbaşkanlığı seçiminde bana ikinci turda oy vermez iddiası tamamen şehir efsanesi” diyerek sözlerine devam eden İYİ Parti lideri, Kürt seçmenle yakın bir ilişki kurduğuna vurgu yaptı.

Diyarbakır, Batman, Mardin, Muş gibi bütün Güneydoğu illerini gezdiğini anlatan Akşener, “Dışarıdan görülenle içeride olanlar çok farklı. Gittiğim hiçbir güneydoğu ilinde elim havada kalmadı” dedi.

‘Selahattin Bey hüküm giymemiş bir sanık’

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde olmasını nasıl karşıladığı sorulan Akşener, bu durumun Türkiye’de yaşanan hukuki karmaşanın ve çelişkinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

İYİ Parti lideri şöyle devam etti: “Selahattin Bey bir sanık. Hüküm giymemiş bir sanık. Yüksek Seçim Kurulu’nun cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği, tutuklu yargılanan bir siyasetçi. Türkiye bunu nasıl izah edecek. Elbette ki cumhurbaşkanlığına aday gösterilmiş bir kişinin bizlerle eşit koşullarda kampanya yapmasını isterim. Yaşananlar, Türkiye açısından kabul etmediğimiz sorunlar.”

Demirtaş, geçen hafta verdiği bir söyleşide, Akşener’in tanıdığını ve kendisine karşı herhangi bir önyargısının olmadığını ancak HDP’yi yok sayan anlayışlarla yol yürümenin mümkün olmadığını söyledi.

‘Anadil insanlar için çok önemli. Buna saygı duyulmalı’

Akşener, “Kürtçe eğitim” konusuna yaklaşımı sorulduğunda da “Anadil insanlar için çok önemli. Buna saygı duyulmalı. İnsanlar ana dilini öğrenmeli ama devletin aynı anda iki, üç dili olmasını doğru bulmuyorum” dedi.

Akşener, Türkiye’de insanların birinci sınıf eğitim alacakları bir düzen kurulduğunda, insanların rahatça anadilini öğrenebileceğini ve buna kimsenin itiraz edemeyeceğini kaydetti.

HDP’nin baraj altı kalacağı konusunda kanaati ve bilgisi olmadığını aktaran İYİ Parti lideri, “HDP seçmeninin çok dikkatli oy kullanacağını düşünüyorum. HDP’nin de kendi seçmenini düşünerek bizim Saadet Partisi ve CHP ile kurduğumuz ittifakta yer almadığını düşünüyorum” diye konuştu.

‘Erdoğan, bir kadına yenilme korkusu yaşar’

Akşener, “Erdoğan neden partinizin adını hiç zikretmiyor” yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: “Çünkü sayın Erdoğan rakiplerini kendi seçer. Rakiplerini çerçeveler, sonra da gereğini yapar. Ben onun seçtiği rakip tipine uymuyorum. Cinsiyetim, tecrübem ve yaşımdan ötürü. Daha genç olmayı isterdim ama Erdoğan egosundan ötürü bir kadınla mücadele etmeyi kendine yediremez. Bu, onun egosu açısından doğru olmaz. Erdoğan, bir kadına yenilme korkusu yaşar, yenileceğim diye aklı çıkar.”

‘Mülteci düşmanı değiliz’

Cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye’nin ABD, Rusya, AB ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayla açık ilişkiler kurması için çalışacağını anlatan Akşener şöyle devam etti: “Mülteci düşmanlığı yaptığımız konusunda da yanlış bir algı var. Ülkemizde 4 milyonu Suriyeli, 5 milyondan fazla mülteci var. Suriye’nin içindeki savaş şartlarının nedeni biz değiliz. Atalım, gitsin yaklaşımımız yok. Suriye’yi savaş koşullarına sürükleyenler oturup, durumu gözden geçirmek durumundadır.”