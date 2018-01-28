Akşener de ‘ÖSO polemiği’ne dahil oldu: ‘Dost unsurlar’ diyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) ‘dost unsurlar’ demeyi tercih ettiğini söyledi.

Partinin İstanbul teşkilatı, Güngören’deki bir AVM’de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek için kan bağışı etkinliği düzenledi. Akşener de kan verdi.

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İYİ Parti lideri, ÖSO’yla ilgili tartışmalar hakkında görüşü sorulunca şunları söyledi: “Özgür Suriye Ordusu’nun içinde bildiğim kadarıyla daha ağırlıklı olarak Mehmetçiğimizle beraber hareket eden Türkmen gruplar var. Çok fazla bilgimiz yok. Sadece bizim kişisel imkanlarımızla edindiğimiz bilgiler var. Dost unsurlar demeyi şimdilik tercih etmekte fayda var.”

ÖSO polemiği

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, aralarında Suriyeli vatanseverler ve Türkmenlerin de olduğu ÖSO bünyesinde El-Kaide uzantılı gruplar olduğunu belirterek “Dikkatli olun, yeni sorun alanları açmayın” demişti.

Erdoğan da Altay’a “Sen sıcak yatağında yatarken terörist dediğin ÖSO, benim Mehmed’imle birlikte senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyor” diye seslenmişti.

Altay son olarak Erdoğan’ın ‘Koprolali’ hastalığına yakalandığını savunmuştu.