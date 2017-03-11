Akşener de Avrupa’ya gitmiyor: Kaybettiğiniz demokrasiyi Almanya’da bulamazsınız

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, AKP’li bakanların referandum toplantılarını engelleyen Avrupa ülkelerine tepki göstermek amacıyla Almanya, Hollanda ve Fransa’daki mitinglerini iptal etti.

Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu Fransa Masası’nın yayınladığı açıklamada, Akşener’in 24-25-26 Mart tarihlerinde Almanya, Hollanda ve Fransa’da yapması planlanan ’80 Milyon Kere Hayır’ mitinglerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hem ‘Evet’ kampanyası yürüten iktidar partisi üyelerine, hem de ‘Hayır’ kampanyası yürüten muhalefet milletvekillerine salon verilmemesi Avrupa’daki yurttaşların ‘haklarının gasp edilmesi’ diye nitelendi.

Türkiye’de kaybettiğimiz demokrasiyi Almanya’da bulamazsınız

Almanya’nın tutumu eleştirilirken, muhalif MHP’li vekillerin referandum sürecinde Türkiye’de maruz kaldığı ‘antidemokratik’ uygulamalar gündeme getirildi: “Fransa’daki Türk vatandaşlarımız Türkiye’de kaybettiğiniz demokrasiyi Almanya’da bulamazsınız! Ancak, Avrupa’da mitingleri iptal edilince demokrasiyi hatırlayan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleri acaba Türkiye’de muhaliflere karşı nasıl bir politika izliyor?”

‘Antidemokratik baskıların mimarı’ olarak nitelenen AKP iktidarının Almanya’ya ‘demokrasi dersi’ ifade edilirken, AKP’nin demokrasi anlayışının çifte standartlı olduğu ifade edildi: “İşte demokrasiye inanmayan, demokrasiyi sadece bir araç olarak görenler kendileri antidemokratik bir uygulamanının mağduru olunca isyan eder. Güç kendi elinde olunca muhaliflerini ezmekten, her türlü demokrasi düşmanı eyleme imza atmaktan imtina etmez. İşte AKP iktidarının bu çifte standartlı demokrasi anlayışına inat her koşulda demokrasiye saygı prensibi Almanya, Hollanda ve Fransa’da yapılacak ’80 Milyon kere Hayır’ mitinglerini iptal etmiştir.”