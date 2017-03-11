Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Akşener de Avrupa’ya gitmiyor: Kaybettiğiniz demokrasiyi Almanya’da bulamazsınız

 

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, AKP’li bakanların referandum toplantılarını engelleyen Avrupa ülkelerine tepki göstermek amacıyla Almanya, Hollanda ve Fransa’daki mitinglerini iptal etti.

Fotoğraf: DHA

Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu Fransa Masası’nın yayınladığı açıklamada, Akşener’in 24-25-26 Mart tarihlerinde Almanya, Hollanda ve Fransa’da yapması planlanan  ’80 Milyon Kere Hayır’ mitinglerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hem ‘Evet’ kampanyası yürüten iktidar partisi üyelerine, hem de ‘Hayır’ kampanyası yürüten muhalefet milletvekillerine salon verilmemesi Avrupa’daki yurttaşların ‘haklarının gasp edilmesi’ diye nitelendi.

Türkiye’de kaybettiğimiz demokrasiyi Almanya’da bulamazsınız

Almanya’nın tutumu eleştirilirken, muhalif MHP’li vekillerin referandum sürecinde Türkiye’de maruz kaldığı ‘antidemokratik’ uygulamalar gündeme getirildi: “Fransa’daki Türk vatandaşlarımız Türkiye’de kaybettiğiniz demokrasiyi Almanya’da bulamazsınız! Ancak, Avrupa’da mitingleri iptal edilince demokrasiyi hatırlayan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleri acaba Türkiye’de muhaliflere karşı nasıl bir politika izliyor?”

‘Antidemokratik baskıların mimarı’ olarak nitelenen AKP iktidarının Almanya’ya ‘demokrasi dersi’ ifade edilirken, AKP’nin demokrasi anlayışının çifte standartlı olduğu ifade edildi: “İşte demokrasiye inanmayan, demokrasiyi sadece bir araç olarak görenler kendileri antidemokratik bir uygulamanının mağduru olunca isyan eder. Güç kendi elinde olunca muhaliflerini ezmekten, her türlü demokrasi düşmanı eyleme imza atmaktan imtina etmez. İşte AKP iktidarının bu çifte standartlı demokrasi anlayışına inat her koşulda demokrasiye saygı prensibi Almanya, Hollanda ve Fransa’da yapılacak ’80 Milyon kere Hayır’ mitinglerini iptal etmiştir.”

Başbakan ‘kabul etmemişti’: Çavuşoğlu, Rotterdam mitingini iptal etti

Hollandalı aşırı sağcı liderden Türk bakanlara: Uzak durun

Çavuşoğlu’yla ‘zorlu’ bir görüşme yapan Alman bakan: ‘Nazi benzetmesi’yle sınır aşıldı

Çavuşoğlu, Alman hükümetine Hamburg’dan seslendi: Demokrasi dersi vermeye kalkmayın

Çavuşoğlu’nun iptal edilen konuşmasını yapacağı salonun duvarına ‘Hayır’ yazıldı

Çavuşoğlu kararlı: Ben bugün Hamburg’a gidiyorum, kimse engelleyemez

Çavuşoğlu’na göre toplantı iptalleri ‘Hayır’ baskısı: Ben giderim, kimse durduramaz

Bu kez Çavuşoğlu: Hamburg’daki konuşması ‘yangın alarmındaki eksiklik’ nedeniyle iptal

Merkel’den Erdoğan’a ‘Nazi benzetmesi’ yanıtı: Hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Almanya’dan bir iptal kararı da AKP’li eski vekil Taner Yıldız’ın katılacağı konferansa

Almanya Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ni reddetti: Absürt ve uygunsuz

Bakan Zeybekci, Türkiye-Almanya gerilimine ‘Yunusça’ yaklaştı: Dost evine geldik

Erdoğan’dan Almanya’ya: İstersem gelirim, sokmazsanız dünyayı ayağa kaldırırım

Erdoğan’dan ‘toplu fatura’: 15 Temmuz’da bomba yağdıranlar bugünün ‘Hayır’cıları

Bakan Çelik’ten Avusturya’ya: Avrupa’daki ırkçılarla aynı dili kullanıyor

Toplantısı engellenen Bozdağ: İptal eden belediye teröristlerin yoğun baskısı altında

İzin verilmemişti: Almanya’daki referandum toplantıları ‘kültürel faaliyet’miş

‘Türkiye’de özgür ortam var’ diyen AKP’li Canikli: Almanya’nın yaklaşımı faşizan

Bakan Zeybekci’ye konuşması için Almanya’da üçüncü kez salon bulundu

CHP’li Baykal Almanya programını iptal etti: AKP’lilere uygulanan yasak etkili oldu

Referendum mitingine izin vermeyen Hollanda Başbakanı: Ülkemiz kampanya alanı değil

Almanya’dan sonra Hollanda: Çavuşoğlu’nun katılmayı düşündüğü mitinge izin yok

Sözleşme gereği: Bakan Zeybekci’nin Almanya’da katılacağı etkinlik de iptal edildi

Bakan Zeybekci Almanya’da ısrarlı: Gideceğim, izin vermezlerse ev ev dolaşırım, zafer Allah’ındır

Kılıçdaroğlu da Almanya’ya çattı: Demokrasi dersi verip konuşmayı yasaklarsınız

Almanya’da Bozdağ’ın toplantısını iptal eden belediye başkanı, ‘bomba ihbarı’ndan söz etti

Bozdağ ağır konuştu: Almanya PKK, FETÖ ve DHKP-C’nin sığınağı oldu

Çavuşoğlu’na göre Almanya ‘Hayır’a oynuyor: Derin devletin sistematik uygulaması

Sözcü Kalın’a göre Bozdağ’a izin vermeyen Almanya’nın kararı Avrupa için endişe verici

Bozdağ’dan Almanya’ya misilleme: Adalet bakanıyla görüşmemi iptal ettim

Bozdağ’ın Almanya’daki toplantısına verilen izin geri çekildi: ‘Karar siyasi değil’

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...