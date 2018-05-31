Akşener damatlardan ‘gitti’: Kahraman’ınki kaçak, Erdoğan’ınki ‘FETÖ’ okulu mezunu

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ‘FETÖ davaları’ üzerinden hükümete yüklendi: “Meclis başkanının (İsmail Kahraman) damadı kaçak, senin damadın ‘FETÖ’ okulu mezunu, milletin çocuğu ceza alıyor. Türkiye’ye adaleti getirmeliyiz.”

Çanakkale’de konuşan Akşener, ‘Cumhurbaşkanı Meral Akşener’, ‘Çanakkale seninle gurur duyuyor’ sloganlarına “Allah razı olsun” karşılığını verdi.

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Çanakkale’ye her gelişinde bir vukuat olduğunu anlatan Akşener, “Bugün hayırlısıyla vukuat yerine güneş açmış. Hatırladınız mı? Burada bir otele geldim. Elektriğini kestiler. Parasını ödediğimiz otelde bizi konuşturmadılar. Orada çalışanların suçu yok. Herkes Türkiye’de esir. İş adamları esir, çalışanlar esir. Dolayısıyla tek bir adamın iki dudağı arasında adalet. İki dudağı arasında ekonomi, iki dudağın arasında dış politikanın yaşandığı bir ülkede korktular, bizden korktular, sizden korktular. Ve o gün kınalarımızla gelmiştik. ‘Yaktık kınamızı geldik’ demiştik. Şimdi ise bir tülbent devrimi yapmak üzere buradayız. Bu meydanı şereflendirdiniz. Ampul söndü, bitti. Onun için Abbas yolcu, bağlasan durmaz” diye konuştu.

‘Bu yorgun şoförü evine yollayacağız’

Türk ordusunun darmadağın edildiğini ifade eden Akşener, şöyle konuştu: “Önce FETÖ adaleti vardı. Şimdi Tayyip Erdoğan adaleti var. Yahu her seferinde sopayı yiyen askeriye. Ve önce Balyoz, sonra Ergenekon, şimdi FETÖ’cü kalkışma. Sonuç ne oldu? Bir er, komutanı talimat verdiği zaman ‘Hayır’ diyebilir mi? Bir Harbiyeli gencecik çocuk, komutanları ‘Yürü’ dediği zaman ‘Hayır’ diyebilir mi? Peki kallavilerin tamamı kaçtı. Paralıların tamamı kaçtı. Sorumluluk sahibi olması gerekenler yerinde oturuyor. Çaycı, çorbacı hapis. Meclis başkanının damadı kaçak, senin damadın ‘FETÖ’ okulu mezunu milletin çocuğu ceza alıyor. Türkiye’ye adaleti getirmeliyiz.”

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Cumhurbaşkanı olursa gün Işıklar, Kuleli askeri liselerini ve GATA’yı yeniden açacağını söyleyen Akşener, Erdoğan’ı ‘yorgun bir şoför’e benzetti ve ekledi: “Bu yorgun şoförü evine yollayacağız.”