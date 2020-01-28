Akşener: Damat bey elektrik zammını az bulmuş, buyurun size şımarıklığın resmi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, televizyona çıkıp “Uçuyoruz” demekle Türkiye’nin uçmayacağını söyleyerek, “Burası çok önemli damat bey elektrik zammını az bulmuş. Buyurun size şımarıklığın resmi” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, doğal afetler üzerinden siyaset yapılmasını uygun bulmadığını belirterek, “Yıllardır devam eden ayrıştırma, kamplaştırma politikalarına rağmen; milletimiz sevinçte ve kederde bir olabilmeyi başaran faziletiyle, bir toplumsal sınavdan daha yüzünün akıyla çıktı” ifadelerini kullandı.

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Akşener, siyasetçilerin önceliğinin halkın güvenli ve huzurlu bir ortama bir an önce kavuşturulması olması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Ama bu; olan bitene, kör ve sağırız demek asla değildir. Elbette ki gelişmeleri, yapılan ve yapılmış olması gereken icraatları, toplanan vergilerin akıbetini takip ediyoruz. Elbette ki; deprem kuşağında yer alan ülkemizde, bu alandaki duyarsızlıkların hesabını soracak, sorumluların yakasına yapışacağız.”

Sorunları gündeme taşımanın zamanının, depremzedelerin güvenlik ve huzurlarının sağlanmasından sonra olması gerektiğini söyleyen Akşener, “Bize yakışan, dünü yarın konuşmak üzere, bugün birlik olmaktır. Gün Elazığlı vatandaşlarımızın yanında olma günüdür. Gün Malatyalı kardeşlerimizin yanında olma günüdür” dedi.

İyileştirilmiş, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduklarını bir kez daha ifade eden İYİ Parti lideri şunları söyledi: “‘Daha da olsa gelmem’ dediğin Davos’a damadını gönderip konuşturmakla olmaz. Damada, geline, görümceye, eşe, dosta teslim edilen bu sistemi bir an önce kaldırmalıyız. Buna direnmek tarihe direnmektir. Bu direnç asla başarılı olamamıştır olamayacaktır. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem, Türkiye’nin bu sarmaldan çıkış yoludur.”