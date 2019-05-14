Akşener ‘damat bakan’a yüklendi: Berat harikalar diyarında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iktidarın ekonomi politikalarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yüklenerek eleştirdi: “Damat bakan utanmadan tünelin ucunda ışığın göründüğünü söyledi. Berat harikalar diyarında.”

Fotoğraf: DHA

Akşener partisinin grup toplantısında İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar veren Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) kararı bir kez daha hedef aldı. 6 Mayıs 2019 günü millet iradesine yapılan darbeye sessiz kalmayacağını vurgulayan Akşener şöyle devam etti: “Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi ikinci bir 28 Şubat darbesidir. Aynı hukuksuzluğa karşı (İkrem) İmamoğlu’nun yanında olacağız. (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan, Kenan Evren’i bile geride bırakıp sandığı devirdi.”

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‘Türkiye Kuzey Kore, Venezüela olmayacak’

Akşener, Türkiye’nin Venezüela ya da Kuzey Kore olmayacağını dile getirirken kamuoyuna “Gün darbeye karşı hukuk saflarında buluşma günüdür. Gün, kaos ve çatışma isteyenlere karşı dik durma günüdür” diye seslendi.

İYİ Parti lideri, iktidara ekonomi üzerinden yaptığı eleştirilerini Erdoğan’ın damadı Albayrak üzerinden yaptı:

“İktidar artık milletimizle alay ediyor. Damat bakan utanmadan tünelin ucunda ışığın göründüğünü söyledi. Berat harikalar diyarında!

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Hem dengelenmişiz hem de Hazine, Merkez Bankası’ndan 40 milyar dolar istedi. Çarşıda pazarda vatandaşım her şeyi görüyor da sayın bakan siz neyi göremiyorsunuz? Dengelendi uçacağı kaçacağı söylenen ekonomimiz ihtiyat akçesine muhtaç hale geldi. Hiçbir siyasi kazanç tek bir vatandaşımızın saçının telinden kıymetli değildi.”

Akşener, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme izni aldıktan sonra dışarıya mesaj vermesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Bana kalırsa görüşsün” demesini de eleştirdi: “İktidarın küçük ortağı Öcalan’ın avukatları ile görüşmesini normal karşılıyor. Bu sadece ideolojik bir sapma değildir. Bu defa kapalı kapılar ardında iş çevirmenize izin vermeyeceğiz.”