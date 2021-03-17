Akşener: Damadın da her ay paket açıklıyordu, sonunda paket oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay’ın ‘Andımız’ kararına tepki gösterirken, Mısır’la ilişkilerin düzeltilme çabasına karşın geçmişi hatırlattı.

Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Andımız’ı okullardan kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı’na sert sözlerle yüklendi.

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İYİ Parti lideri, Türkiye ile Mısır ilişkilerinin ‘en üst düzeyin bir tık altında’ yürüdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Rabia yapmayacaksınız, üç parmak mı göstereceksiniz” diye sordu.

Akşener’in açıklamasından satır başları şöyle:

* Bu ülkede Mustafa Kemallere idam fermanı yazanlar oldu. Bu ülkede milletin meclisin üzerine ordu gönderenler oldu. Bu ülkede milletine ‘terörist’ diyenler, Andımız’ı yasaklayanlar oldu. Andımız’ın sözleri ağır gelenler elbette yasaklamak ister. Küçüklerini korumak yerine onlara göz dikenler elbette Andımız okunmasın isterler. Yaş almışına, emeklisine sahip çıkmayanlar elbette Andımız okunmasın isterler.

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‘Biz hala buradayız’

* Büyük Atatürk dendiğinde kaşıntı tutanlar, çalışmak yerine çalıp çırpanlar elbette Andımız hatırlanmasın isterler. Türk demenin bir ayırma değil bir birliktelik arzusu olduğunu görmek istemeyenler elbette Andımız’ın son cümlesinde şaşkına döner. O arkadaşlar kusura bakmasın bizler hala buradayız. Cumhuriyet hala burada.

* Andımız, inancımızda sözümüzde, yaptıklarımızda ve yapacaklarımızdadır. Andımız Atatürk’ümüzün mirasındadır. Andımız kalplerimizde, irademizdedir. Andımız’a el uzatmaya cüret etmeye kalkanlara inat bir kez daha; Ne mutlu Türküm diyene!

* Bakanlıklarımızın ikisinin başında ‘milli’ kelimesi vardır. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı… İşte o nedenle, Andımız’la yargı içerisinden mücadeleye girilmesi ironiktir.

* Danıştay’ın 2018’de verdiği “Andımız okunsun” kararına ilişkin bu kürsünde çok kez “Kararı uygulayın” çağrısı yaptım. Danıştay’ın kararına rağmen üç yıldır ortağına “Okutun” diyemeyenler bu karara isyan ediyormuş gibi yapıyorlar.

‘Kavga etmekten bıkmadı’

* Sayın Erdoğan ve iktidarı, Cumhuriyet’in değerleriyle kavga etmekten bir türlü bıkmadı. Değerleriyle kavga ettiğiniz bir devleti hakkıyla yönetemezseniz. Nitekim yönetemiyorlar. Kendi menfaatini değil, milletinin çıkarlarını düşünmek ister.

Mısır-Türkiye ilişkileri

* Son günlerde, 2013 yıllarda diplomatik ilişkilerin kesildiği Mısır konusunda girişimler var. Geçen cuma günü sayın Erdoğan artık gelenek haline getirdiği ‘cuma sonrası gıybeti’ seansında konuştu. “Türkiye’nin Mısır’la ilişkileri üst düzeyde değil de bir tık altında sürecek” dedi. Şu devlet insanı ağırlığına bakar mısınız? Şahsım diplomasisinden ‘Tık’ diplomasisine terfi ettik.

* ‘Bir tık’ ne demek? Sisi’yle sen görüşmeyeceksin, sayın Çavuşoğlu mu görüşecek? İhracat yapmayacaksınız, ithalat mı yapacaksınız? Rabia yapmayacaksınız, üç parmak mı göstereceksiniz?

‘Nedenini bilmek isteriz’

* Türkiye’nin bütün ülkelerle sağlıklı ilişkiler kurmasını isteriz. Türkiye’yi Ortadoğu’da yalnızlaştıran politikanın seslendirilmeyen sebeplerle terk edilmesini elbette sorgularız. Mısır’a neden küstü, neden barışıyor bilmek isteriz.

‘Çık hesap ver’

* Şahsi çıkarların, koltuk korkularının dayattığı tıklarla devlet yönetilmez sayın Erdoğan. Bir tık aşağısı, bir tık yukarısı milletin, memleketin çıkarları korunamaz. Çık devlet insanı gibi milletimize şimdiye kadar atılan yanlış adımların hesabını ver. Tık muhabbetiyle milletimizi oyalamaya çalışma.

* Sayın Erdoğan’ın Mısır için, Gazze için yaptığı oralardaki acıları iç siyasete malzeme yapıp kullanmaktır. Her şey ve herkes kendi iktidarına hizmet ettiği sürece kıymetlidir. Bu nedenle gün gelir Sayın Erdoğan’ın iktidarın devamı Mısır ile İsrail’le el sıkışmayı gerektirir. O zaman ne Rabia, ne Mavi Marmara, Sayın Erdoğan için artık önemli değildir.

* Gün gelir Sayın Erdoğan’ın iktidarın devamı PKK’yla masaya oturmayı gerektirir, işte o zaman ne şehitlerimiz ne memleket artık önemli değildir. Sessiz sedasız, kapalı kapılar ardından konuşmalar yapılır.

* Sayın Erdoğan’ın ergen siniriyle dış politikayı, iç politikaya malzeme eden çarpık stratejisi nedeniyle devletimizin güvenliği zayıflatıldı. Sayın Erdoğan seçim kazandı ama ne yazık ki ülkemiz kaybetti.

* Bundan iki yıl önce İstanbul seçimlerinde bir vatandaşımıza dedi ki; “Pazar günü şuna karar vereceksiniz. Sisi’ye mi oy vereceksiniz, Mursi’ye mi?” Bugün aynı soruyu ben soruyorum. Milletimiz ilk seçimde sana mı oy verecek yoksa Mursi’ye mi oy verecek?

Reform paketine eleştiri

* Açıklama sırasında hem döviz kuru hem de faizler arttı. Biz bu durumu daha önce görmüştük. Damat bakan da bakanlığı döneminde bol bol paket açıklardı. Onun da açıkladığı her pakette döviz kuru, faizler artardı. Demek ki bu bir aile geleneğiymiş.

* Bak şimdiden uyarıyorum; damadın da hemen her ay yeni bir paket açıklıyordu, sonunda paket oldu. Geçmişten ders al.

* Pakette öyle maddeler var ki sanki sayın Erdoğan’a bizzat karşı yapılmış, haberi var mı gerçekten şüpheliyim. Mesela kamuda taşıt alımı ve kiralanmasına harcama sınırlamaları getirilecekmiş. Yönetim kuruluna olan atamalara da sınırlama getirilecekmiş. Bunları duyan ekonomiden anlayan kimseler ne yaptı acaba? Çakarlı lüks arabalara, banka yönetimine atanan güreşçilere, üç dört yerden maaş alan yeğen, görümce ve bacanaklara kısıtlama geliyor. “Meclis’in bütçe hakkının kapsamı genişleyecek” diyorlar. Sonuna kadar destekliyoruz ama bir şartla. Hesap verilebilirliğe buhar olan 128 milyardan başlayalım, var mısınız?

* Bugüne kadar açıkladığın en iyi paket, damadını paketlemendi. Dolar anında 1 lira düşmüştü. Bu kez de çiftçimize bir kez olsun iyilik yap, bu kez de tarım bakanını paketle. Şu mübarek Ramazan önce milletimizi sevindir.

‘Erdoğan yeni duymuş’

* Toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araç kullanımı teşvik edilecek denmiş. Peki neden elektrikli araçlardaki ÖTV’leri yükselttiniz? Paris İklim Antlaşması’nı hemen yarın onayla. Pakette yazdıklarınızın inandırıcılığı olsun.

* Bu ülkeyi 20 yıla yakındır yöneten kendisi değilmiş gibi 19 milyon ton gıdanın israf edildiğinden dert yandı. Biz bunu kaç zamandır söylüyoruz, Sayın Erdoğan yeni duymuş.