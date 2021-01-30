İYİ Parti lideri Akşener: CHP yalnız kalsın diye ittiren bir el var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘üçüncü ittifak’ sorusuna “CHP yalnız kalsın diye ittiren bir el var” diye konuştu.

Fotoğraf: AA

Halk TV’de canlı yayında soruları yanıtlayan Akşener, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile İYİ Parti’yi kuranların başkanlık sistemi referandumunda ‘Hayır’ için çok çalıştığını ifade etti.

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Demokrasi ve Atılım Partisi ile Gelecek Partisi’nin kurulmalarının ardından ‘muhalefet takımı’nda yer aldığını aktaran Akşener, bu partilerle de istişarelerinin sürdüğünü kaydetti.

İYİ Parti lideri, “İttifak meselelerine daha sonra bakacağız” diyerek, istişare kültürünün Türkiye’ye çok faydalı olacağını düşündüğü için ‘Memleket Masası’ teklifimi ilettiğini kaydetti.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bir ittifak kuralım, CHP yalnız kalsın,’ diye ittiren bir el var. Bize yönelik bir el var… ‘Biz zinhar yalnız gitmeliyiz, İYİ Parti yalnız gitmeli’ diye. Sayın Erdoğan ne ister… Benim Erdoğan veya Bahçeli’yle kişisel bir sorunum yok ama sayın Erdoğan’a düşman olduğunu iddia eden kanaat önderlerimiz, şimdi bu tutumu izliyor.

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İYİ Parti lideri, seçime tek başına girme konusunda sorunlarının olmadığını ancak sistemin ‘güç birleştirme’yle alakalı olduğunu kaydetti.