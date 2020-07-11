Akşener, canlı yayında Semiha Yıldırım’dan özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti üyesi Levent Özeren’in, AKP’li Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkındaki tweetleri için özür diledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili aday adayı Özeren sosyal medya hesabından paylaştığı tweetleri gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

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Halk TV’de yayınlanan ’20. Saat’ programında Özlem Gürses’in konuğu olan Akşener şu ifadeleri kullandı: “İYİ Parti üyesi Özeren’in bu tutumu sebebiyle ben Semiha Yıldırım’dan İYİ Parti genel başkanı olarak özür diliyorum. Bir kadının incitilmesi çok kötü bir şeydir. Amasız, fakatsız, ancaksız, lakinsiz özür diliyorum. Anlıyorum ki bana çok kızmışlar. Sebebini bilmiyorum.“

Binali Yıldırım’ı aramış

Binali Yıldırım’ı aradığını ve eşinin konudan haberdar olup olmadığınıı sorduğunu anlatan Akşener şöyle devam etti: “Bilmediğini söyledi. O nedenle dün tweet atmadım. Başak Demirtaş’a da atmamıştım. Bu tür konuları bir tweet ile halledemiyorsunuz. Salı günü grupta bu konuyu konuşmak üzere bıraktım. İsminin keşke geçirilmemesini sağlayabilseydim.”

‘Trolleri yöneten arkadaş…’

“Özeren’in 2015’te Emine Hanım için, 2016’da Semiha Hanım için attığı tweet var” diyen İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Keşke Semiha Hanım üzerinden değil de benim üzerimden o ‘tag’ler açılabilseydi. Semiha Hanım’ın özne yapılmasından çok üzgünüm. AK Parti’nin o trolleri yöneten arkadaş açısından da… Bir taşla iki kuş vurmaya kalkışılmış.”

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‘Dolandırmıyorum’

‘AKP’nin yöneticilerinin bir taşla iki kuş vurma konusunda usta’ olduğunu söyleyen Akşener şöyle konuştu: “Hiç dolandırmadan, İYİ Parti’nin üyesi değildi, onu yapmış bunu yapmış demiyorum. Bugün İYİ Parti’nin üyesiyse sorumluluk bendedir. Özür dilerim. Ama 2006’daki o tweet’i bugün ‘tag’ haline getirmek ve öznesinin Semiha Yıldırım olması, onun incitilmesi, bunun herkes tarafından öğrenilmesinin sağlanmasını da o mahir ellerin çok yanlış yaptığını söylemek isterim.“

‘Erdoğan, kızını koruyamadı’

Akşener, “İstanbul Sözleşmesi için bazı cemaatlerin akıl hocalığı yaptığı söyleniyor, doğru mudur” yolundaki soruya ise şöyle yanıt verdi: “İcap ediyor. Çünkü bu bir zihniyet. İlk Akit gazetesinde başladı bu iş. Bizzat Sümeyye Bayraktar’a ve vakfına yüründü. Sayın Erdoğan kızını koruyamadı.”