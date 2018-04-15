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Yaramazlara biraz batar!

Akşener bunu beğendi: ‘Galatasaray 2 – 0 Recep Tayyip Erdoğan’

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i yendiği maçın ardından “Galatasaray 2 – 0 Recep Tayyip Erdoğan” diye yazdı.

Erdoğan, AKP Başakşehir ilçe kongresinde yaptığı konuşmada Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün başarılarına değinip tribünlerin boş olmasına tepki göstermişti: “16 Nisan’da Başakşehir bir kez daha iradesine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük. Biz Başakşehir’in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Fakat kusura bakmayın. Stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım.” 

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Akşener, Galatasaray’ın kendi evinde Medipol Başakşehir’i 2-0 yendiği maçın 0-0 biten ilk yarısının ardından Twitter hesabından “Çok sayıda mesajdan, Sn. Erdoğan’ın AKP’li gençlere GS karşısında açıkça Başakşehir yanında yer almalarını isteyen çağrısının sporseverleri çok üzdüğünü gördüm. Bırakın gençler istediği takımı tutsun, bırakın futbol sahada oynansın ve futbol kulüplerinin renkleri kirlenmesin” mesajını paylaştı.

Akşener, ikinci yarıdaki gollerle Galatasaray’ın kazandığı maçın sonrasında “Galatasaray 2 – 0 Recep Tayyip Erdoğan” diye yazdı.

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