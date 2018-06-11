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Yaramazlara biraz batar!

Akşener bu kez ayrıntı verdi: Erdoğan bana ‘güçlü başbakan yardımcılığı’ teklif etti

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yenilenen 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından kendisine ‘güçlü başbakan yardımcılığı’ teklif ettiğini açıkladı.

Akşener Erdoğan’ın kendisine bakanlık teklif ettiğini daha önce de dile getirmiş ancak ayrıntı vermemişti. İzmir’de seçim kampanyasını takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, şöyle dedi: “Bu AKP çok eğlenceli. 7 Haziran’dan sonra bana bakanlık teklif ettiler. Kulağıma söylenen güçlü başbakan yardımcılığıydı. Bu teklifin kağıdı duruyor. Ben o zaman harika bir insanmışım ki, teklif ettiler! Reddedettim. Sonra Metin Külünk (AKP İstanbul milletvekili) evime geldi. Kendisinin Tayyip (Erdoğan) tarafından gönderildiğini söyledi. Bilemem orasını. Ben şahsi olarak ‘Hayır‘ demiş bir insanım. Benim açımdan bundan sonra Cumhur İttifakı’na katılmam mümkün değil.”

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