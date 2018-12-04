İYİ Parti, beş ilin başkan adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında beş ilde belediye başkan adayını açıkladı.
Bu isimler şöyle: Mersin, Burhanettin Kocamaz (MHP’den ayrılan mevcut belediye başkanı); Afyon, Mahmut Koçak (eski milletvekili); Niğde, Mümin İnan (eski Niğde belediye başkanı); Elazığ, Ali Şekerdağ (eski ticaret odası başkanı); Isparta, Gökmen Gökmenoğlu (Isparta barosu başkanı).
Akşener adaylara parti rozetlerini takarken “Rozet takıyorum ama sonra onu çıkarıp herkese eşit başkanlık yapacaklar” dedi.