Akşener: Berberoğlu’nun teröristlikle suçlanması doğru değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülerek tutuklanmasına ilişkin “Teröristlikle, casuslukla suçlanmasını doğru bulmuyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Akşener, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat Programı’na konuk oldu.

Reklam

‘Toz zerresi bulamazsınız’

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülerek tutuklanmasına ilişkin şunları söyledi: “Enis eşimle aynı okulda okudu. Kendisini tanıyorum, önemli bir gazeteci. Enis’in teröristlikle casuslukla suçlanmasını doğru bilmiyorum. Eğer siz Enis’e çalıştığı gazeteler üzerinden bakarsanız, asla bir toz zerresi kadar bir şey bulamazsınız. Şu meşhur TIR’larla ilgili konu. Ben o gün MHP’deydim. O gün bir arkadaşımız açık bir beyanda bulundu. Bugün o arkadaşımız AKP milletvekili. Ben Enis’i aradım dedi ki ‘Ben yatarım çıkarım, demokrasiye katkısı olacaksa. Bu da geçer’ dedi. Bu da Enis’in terörist olamayacağının kanıtı.”

‘Erdoğan söylemlerinden vazgeçmeli’

Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Aldığımız bilgiler çok olumsuz. Suriye’de ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Barzani ve PYD, PKK ile bir devletçiğe gidildiğine dair bilgiler geliyor.

Biz dün bununla ilgili araştırma önergesi verdik ama kabul edilmedi. Rusya ile Suriye’ye yönelik bir ateşkes anlaşması yapılmış beraber devriye yapılacaktı. Buna yönelik de olumsuz bilgiler geliyor.

Libya’da da burada nasıl söylerim bilemiyorum ama Libya petrolünün orada da bizim çocuklarımızın bir görev sahibi olduklarına yönelik bilgiler aldık. Ancak bu kibarlıkta söyleyeyim.

Vicdansızlar, yolsuzluk, hırsızlık yapan, emeksiz zenginleşenlerle, aç kalan insanlar arasında oluşabilecek problemlere dikkat etmeye çalışıyorum. Erdoğan’ın dişleri sıktıracak söylemlerden vazgeçip bu ayrıma dikkat etmelidir. Bu dil olmaz.

Bunların hepsi olabilir, diyorum ki yanlış. Dürüst bir biçimde ‘Meral Hanım sizinle görüşebilir miyim’ dese buyurun derim. Fikirlerini bana anlatsa, benim ona söyleyeceğim şey şu; 2010 referandumu Türkiye’yi felakete götürecek dedim.

‘Ekonomi rezalet durumda’

82 Anayasası’nı siz hazırladınız kardeşim. O zaman şöyle dediler; ‘Biz bu anayasasını Allah korkusu ile hazırladık besmele ile hazırladık.’

Ben dedim ki herkesi götürecek bu, keşke haklı çıkmasaydım, haklı çıktım. Gençliğinizden beri tanıyoruz birbirimizi. En karanlık gecem 2016 nisan referandumu gecesi. Türkiye’nin geleceği adına kaygılandım.



Ben Erdoğan’a derim ki parlamenter sisteme geçmek kaydıyla masaya otururum. Ben prensipler ve ilkeler üzerinden yürüyorum. İki yılda gelinen noktada nefes alamıyorsunuz. Ekonomi rezalet bir durumda.

‘Kimsenin kimseden haberi yok’

Nepotizm denilen eş, dost, akraba kayırma. Her konunun bir insanın iki dudağı arasına sıkışması. Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı yok dedi.

İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Kimsenin kimseden haberi yok. Biz dedik ki 21 gün tam karantina uygulayın, sınırları kapatın bize değmeden geçsin. Ne oldu bunu Vietnam uyguladı. Bunu yaptı, sıfır ölüm. Biz dün açıklananla birlikte zaten 21 gün yasak yaptık.

Hem ölümler arttı hem vakalar arttı. Umreye gitmeyin denilebilirdi, dönenler için farklı bir yöntem uygulanabilirdi.

‘Dostlarını kurtarıyor Erdoğan’

Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının hızlı para için bir tercihi oldu o da inşaat sektörü. İnşaat bitsin demiyorum ama öncelik sıralarını ayarlamanız lazımdı.