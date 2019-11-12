Akşener: ‘Berat harikalar diyarında’yı izledik, seneye de Titanik’le kapanış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomi yönetimini eleştirerek, “Karikatür karakterine ekonomiyi teslim ederseniz olacak budur” dedi. Akşener ‘Albayrak’ın istifa etmesi gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, konuşmasına cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümünü anarak başladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atatürk’e ‘bir fatihayı çok gördüğünü’ söyleyen Akşener, “Bu ülkenin has evlatları onu hayırla anmaktan vazgeçmeyecek” ifadelerini kullandı.

Osmanlı’nın da Cumhuriyet’in de herkesin olduğunu söyleyerek, “Buradan kendisine sesleniyorum bıkmadın mı Sayın Erdoğan. İnsanımızı birbirine düşürmeye çalışmaktan bıkmadın mı” dedi.

‘Eşini dostunu zengin etmeye çalışıyor’

Erdoğan’ın ‘eşini dostunu zengin etmeye çalışan’ bir cumhurbaşkanı olduğunu savunan Akşener, “Sen önce insanlarımızı tarihimiz üzerinden birbirine düşürmek yerine milletinin tamamının sağlığından sorumlu olan bir cumhurbaşkanı olduğunu unutmamaya çalış. Eşini dostunu değil fakiri fukarayı zengin etmeye çalışan bir cumhurbaşkanı. Damadını değil ehil insanları bakan yağacak bir bilince sahip bir cumhurbaşkanı” diye konuştu.

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‘Damat bey haddini bil’

İYİ Parti lideri, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın vatandaşa ‘terörist’ diyemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Damat bey haddini bil haddini. Kayınpeder torpiliyle oturduğun o makamı yeteri kadar yeteri kadar işgal ettin. Bundan sonra milletimize terörist demek senin haddin değildir. Haddini bil damat! Çarşıda pazarda etiketlerde canın yanınca neler oluyor diye soran vatandaşıma terörist diyemezsin. Tencereyi kaynatamıyorum, yarım kilo kıymayla dört çeşit yemek yapıp kahrolan analara terörist diyemezsin.”

‘17 yılda bir arpa boyu yol alamadılar‘

Erdoğan’ın ekonomi verilerini 2001 krizi verileriyle karşılaştırdığını belirten Akşener, “17 yılda bir arpa boyu yol alamadılar. 2001 krizinden sonra neden hükûmet değişti. O günleri bir daha yaşatmayın diye sizi bu millet o koltuğa oturttu. Milleti 2001 yılına geri döndürdüler. Kriz günlerinden başarı süzmeye çalışıyorlar” dedi.

‘Dalgacıların şahı damat bey’

Akşener, Albayrak’ın ‘karikatür karakteri’ olduğunu ifade ederek, “Dalgacıların şahı da ekonominin başında oturuyor, damat bey. Geçen gün damat beye sokakta soruyorlar ne olacak bu halimiz. O da diyor ki ‘Petrol araştırsın diye gemiler gönderdik. Hele bir şu petrolü bulalım siz Türkiye’yi o zaman görün’ diyor. Gel de Nasrettin Hoca’yı anma. Karikatür karakterine ekonomiyi teslim ederseniz olacak budur” diye konuştu.

‘Titanik’le kapanış’

Albayrak’ın istifa etmesi gerektiğini belirten Akşener, “Geçen sene berat harikalar diyarında filmini izlemiştik böyle giderse seneye de Titanik’le kapanışı yapar artık” ifadelerini kullandı.