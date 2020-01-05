Akşener: Bakana sordum, ‘İdlib’den gelen 2 milyon kişiyi durduramayız’ dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya’ya asker göndermeyi içeren tezkere için “İlk defa ucu açık tezkereyle karşılaştık” dedi. İYİ Parti lideri, bir bakanın İdlib’den 2 milyon kişinin Türkiye’ye geleceğini söylediğini dile getirdi.

Fotoğraf: DHA

Hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) adını alan el-Kaide’nin Suriye uzantısı el-Nusra kontrolündeki İdlib bölgesine yönelik Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin hava saldırıları ve karadaki ilerlemesi üzerine binlerce insan Türkiye sınırına doğru göç etmeye başlamıştı. Birleşmiş Milletler’e göre Türkiye sınırına yakın yerlere kaçanların sayısı 250 bine yaklaştı.

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Ankara’da partisinin düzenlediği etkinliğe katılan Akşener, Libya tezkeresinin Meclis’te oylanmasından önce partide iki kez toplandıklarını ve uzmanlarla çalıştıklarını ifade etti.

İYİ Parti lideri, “Suriye deneyiminden sonra elimizse ne geçti?” diye sorarak kimilerine göre 40-50 milyar dolar harcama yapıldığını, ülkede 5 milyon Suriyeli sığınmacı bulunduğunu dile getirdi.

Akşener, şöyle devam etti: “Kapımızda 250 bin civarında İdlib’den gelen sığınmacı… Bir bakana sordum, ‘Kaç kişi olur’ dedim, ‘2 milyon kişi’ dedi. ‘Durdurabilir miyiz’ dedim, ‘Mümkün değil, kapıları tutamayız’ dedi. Etti mi 7 milyon?”

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‘Meçhule hayır’

İYİ Parti lideri “Suriye’ye gidip, Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım” diyerek Suriye ile diyalog önerdi. Akşener, Suriye deneyiminden yola çıkarak Libya konusunda “Meçhule hayır” dediklerini ifade etti.

İYİ Parti lideri, sekiz yıl Meclis’i yönettiğini belirterek “İlk defa ucu açık, belirsiz ve tüm yetkilerin cumhurbaşkanına verildiği bir tezkere ile karşı karşıya kaldık. Çerçevesi yok, net değil” dedi.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendi projelerini olduğunu dile getirdi.