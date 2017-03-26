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Akşener, Bahçeli’ye İzmir’den sordu: 17/25 yolsuzluk operasyonu mudur, kumpas mı?

 

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yaklaşık 10 bin kişiye seslendi.

Akşener, ihraç edildiği MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’ye 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu üzerinden sordu: “Sizin için yolsuzluk operasyonu mudur yoksa sayın cumhurbaşkanına kurulmuş bir kumpas mıdır?”

Fotoğraflar: @meral_aksener

Bahçeli, 17/25 Aralık operasyonunun ilk günlerinden itibaren hükümeti son derece sert bir dille eleştirmiş, iki yıl sonra dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun kendisine sorduğu “Ne istiyorsun mübarek? Ne istiyorsun Allah aşkına?” sözlerine şöyle yanıt vermişti: “17-25 Aralık çerçevesinde hırsızların mahkemeye çıkarılmasını, rüşvetçilerin yakasından tutulmasını istiyoruz; anladın mı?”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri ise 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu ‘kumpas’ olarak nitelemişti.

‘Saldırılar korkutamaz’

Gündoğdu Meydanı’ndaki konuşmasına kısık sesi nedeniyle özür dileyerek başlayan Akşener, “Hasta hasta gelmiştim iyileştirdiniz, ateşim vardı düşürdünüz. Yetim Atatürk’ü bağrına basan İzmir’de olmaktan ve cumhuriyet kadını olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Anayasa’da yapılmak istenen değişikliği ‘diktatörlük anayasası’ olarak niteleyen Akşener, ‘Hayır’cı MHP’lilere yönelik saldırıları anımsatarak bunların kendisini korkutamayacağını söyledi.

‘Jölecana 850 bin liralık araba almışlar, yakışır’

Akşener şöyle devam etti: “Namusum şerefim ayaklar altına alındı, bir yaşındaki torunuma kadar iftira atıldı. Namusumla, şahsımla, arkadaşlarımla ilgili ne söylenmişse unutacağız ama teröristlerin, hendek kazmaların, şehitlerimizin hesabını sormazsak namerdiz. Türkiye’nin bütün varlıklarını haraç mezat sattılar, en son kalanları Varlık Fonu’na devrettiler. ‘Jölecan’a (Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’u kastediyor) 850 bin liralık araba almışlar, yakışır. Sayın cumhurbaşkanı diyor ki: ‘Bunların dikili ağacı yok’. Bizim kişisel olarak dikili ağacımız yok, ama bizim çocuklarımızın Hollanda’da şirketleri de yok.” (Başbakan Binali Yıldırım ve oğlunu kastediyor)

Akşener sözlerini MHP lideri Bahçeli’ye sorular yönelterek bitirdi: ‘Barzani ya da ben’ demiştiniz. Binali Bey dedi ki ‘Tercihimiz Barzani’. Sizin ne dediğinizi duyamadık duymak istiyoruz. Kerkük elden gitti, bayram namazı kılacaktınız. Bugün cuma namazı kılmayı düşünür müsünüz? 17-25 Aralık sizin için yolsuzluk operasyonu mudur yoksa sayın cumhurbaşkanına kurulmuş bir kumpas mıdır? 17-25 Aralık’ta saatinizin pili çıkmıştı, o saat hala pilsiz mi yoksa duruyor mu?” 

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