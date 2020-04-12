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Yaramazlara biraz batar!

Akşener: Aynı olgunluğu Albayrak ve Pakdemirli’den de bekliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Süleyman Soylu’nun içişleri bakanlığından istifa ederek gösterdiği olgunluğu Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de göstermesi gerektiğini belirtti. 

Fotoğraf: DHA

Cuma günü birdenbire ilan edilen ve paniğe neden olan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle şimşekleri üzerine çeken Soylu, söz konusu durumun mükemmel yönetilen süreçle uyuşmadığını belirterek görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meral Akşener şunları söyledi: “Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu’ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat’tan ve Tarım Bakanı’ndan da bekliyorum…”

Haftalardır alınan mesafe iki saatte dağıldı

Akşener sokağa çıkma yasağı sonrası yaşananları değerlendirken “Haftalardır milim milim alınan mesafe iki saatte dağıldı” demişti.

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Bilim Kurulu’na da meslek etiklerinin her zaman doğrunun peşinden gitmeyi, her şartta doğruyu söylemeyi şart koştuğunu vurgulayarak siyasilerin bireysel hesaplarına kurban olmamalarını söyleyen Akşener “Ya sonuna kadar doğruları söyleyip, iktidarı doğru yola sokun, ya da onurunuzla o kuruldan ayrılın” ifadesini kullanmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 kentte ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı hakkında, diğer ülkelerdeki örnekleri incelediklerini, buradan yola çıkarak, marketlere büyük bir hücum olmaması için duyuruyu yasağın başlamasından sadece iki saat önce yaptıklarını söyledi.

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