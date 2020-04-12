Akşener: Aynı olgunluğu Albayrak ve Pakdemirli’den de bekliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Süleyman Soylu’nun içişleri bakanlığından istifa ederek gösterdiği olgunluğu Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de göstermesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

Cuma günü birdenbire ilan edilen ve paniğe neden olan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle şimşekleri üzerine çeken Soylu, söz konusu durumun mükemmel yönetilen süreçle uyuşmadığını belirterek görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meral Akşener şunları söyledi: “Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu’ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat’tan ve Tarım Bakanı’ndan da bekliyorum…”

Sayın Erdoğan'ın canı "sokağa çıkma yasağı çekti" ve birden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bilim yok, akıl yok, plan yok, program yok.

Ciddiyet zaten hiç olmadı.

Haftalardır salgına karşı milim milim aldığımız mesafe de iki saatte heba oldu! #DevletYönetmek pic.twitter.com/fsBdVvYcH4 — Meral Akşener (@meral_aksener) April 12, 2020

‘Haftalardır alınan mesafe iki saatte dağıldı‘

Akşener sokağa çıkma yasağı sonrası yaşananları değerlendirken “Haftalardır milim milim alınan mesafe iki saatte dağıldı” demişti.

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Bilim Kurulu’na da meslek etiklerinin her zaman doğrunun peşinden gitmeyi, her şartta doğruyu söylemeyi şart koştuğunu vurgulayarak siyasilerin bireysel hesaplarına kurban olmamalarını söyleyen Akşener “Ya sonuna kadar doğruları söyleyip, iktidarı doğru yola sokun, ya da onurunuzla o kuruldan ayrılın” ifadesini kullanmıştı.