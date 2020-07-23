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Yaramazlara biraz batar!

Akşener Ayasofya’daki programa katılmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koruma ekibinden bir polis memurunun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası devam eden karantina süreci nedeniyle Ayasofya’daki cuma namazıyla yapılacak açılışa katılmayacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İYİ Parti’nin yazılı açıklamasında, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması ve yarın kılınacak cuma namazıyla başlayacak yeni dönemin, hayırlara vesile olması temenni edildi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Ayasofya’daki programa davet ettiği Akşener’in davetten duyduğu memnuniyetinin daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatılarak şöyle denildi: “Ancak, yine kamuoyunun malumu olduğu üzere, genel başkanımız, koruma ekibinden bir polis memurumuzun Covid-19 testinin pozitif çıktığı günden itibaren 14 günlük bir karantina uygulamasındadır. Ve karantina süresi de 27 Temmuz Pazartesi günü sona erecektir. Pandemi konusunda daha önce de örnek davranış sergileyen sayın genel başkanımız, bu kez de yine bilime kulak vermiş ve tek bir vatandaşımızın bile sağlığını riske atmamak için, 24 Temmuz’daki programa katılmama kararı almıştır.”

Programa Akşener’i temsilen, grup başkanı Orhan Çakırlar, parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ve kalkınma politikaları başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu’nun katılacağı belirtildi.

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