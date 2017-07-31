Akşener, Atatürk heykeline ‘meczup’ saldırısına hatırlatmayla geldi: Zübeyde Hanım’a söven neydi?

Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, Şanlıurfa’da Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Şanlurfa’nın Siverek ilçesinde dün, sarıklı, sakallı ve poturlu bir kişi “Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?” diye bağırarak tahrayla Atatürk büstüne saldırmıştı.
Saldırgan, gözaltına alınmıştı.
Akşener, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Atatürk Heykeline saldırı yapan meczupmuş!! Zübeyde Hanıma söven neydi?Asıl görülmesi gereken bu saldırıların cezai yaptırımı olmamasıdır” ifadelerini kullandı.
Atatürk Heykeline saldırı yapan meczupmuş!! Zübeyde Hanıma söven neydi?Asıl görülmesi gereken bu saldırıların cezai yaptırımı olmamasıdır.
— Meral Akşener (@meral_aksener) July 30, 2017