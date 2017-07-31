Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Akşener, Atatürk heykeline ‘meczup’ saldırısına hatırlatmayla geldi: Zübeyde Hanım’a söven neydi?

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, Şanlıurfa’da Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Şanlurfa’nın Siverek ilçesinde dün, sarıklı, sakallı ve poturlu bir kişi “Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?” diye bağırarak tahrayla Atatürk büstüne saldırmıştı.

Reklam

Saldırgan, gözaltına alınmıştı.

Akşener, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Atatürk Heykeline saldırı yapan meczupmuş!! Zübeyde Hanıma söven neydi?Asıl görülmesi gereken bu saldırıların cezai yaptırımı olmamasıdır” ifadelerini kullandı.

‘Dinimizde putperestlik yoktur’ diye bağıran şahıs Atatürk heykeline saldırdı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...