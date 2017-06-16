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Akşener: Ana muhalefet lideri ‘adalet’ diye yürüyorsa, herkes düşünmeli


 

Eski MHP milletvekili Meral Akşener, “Ülkemizde ana muhalefet lideri ‘adalet’ pankartıyla yürümek zorunda kalıyorsa, herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir” dedi.

Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanmasının ardından CHP ‘Adalet Yürüyüşü’ kararı almıştı. Yürüyüş dün Ankara Güvenpark’tan başlamıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partililer ve yurttaşların yürüyüşü İstanbul’da son bulacak.

Berberoğlu, CHP’nin tutuklanan ilk milletvekili.

AKP, MHP ve BBP’nin eleştirdiği yürüyüşe HDP’den sonra ikinci destek Akşener’den geldi.

‘Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi tartar’

Akşener Twitter’dan, “Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi tartar. Bugünün güçlüleri bir zamanlar, o günün güçlülerine karşı ‘güçlünün hukuku değil, haklının hukuku. Adalet herkese bir gün lazım olur’ derlerdi” dedi.

Akşener’in tweetleri şöyle:

Akşener ayrıca Berberoğlu’na geçmiş olsun mesajı da gönderdi.

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