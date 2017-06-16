Akşener: Ana muhalefet lideri ‘adalet’ diye yürüyorsa, herkes düşünmeli

Eski MHP milletvekili Meral Akşener, “Ülkemizde ana muhalefet lideri ‘adalet’ pankartıyla yürümek zorunda kalıyorsa, herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanmasının ardından CHP ‘Adalet Yürüyüşü’ kararı almıştı. Yürüyüş dün Ankara Güvenpark’tan başlamıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partililer ve yurttaşların yürüyüşü İstanbul’da son bulacak.

Berberoğlu, CHP’nin tutuklanan ilk milletvekili.

AKP, MHP ve BBP’nin eleştirdiği yürüyüşe HDP’den sonra ikinci destek Akşener’den geldi.

‘Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi tartar’

Akşener Twitter’dan, “Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi tartar. Bugünün güçlüleri bir zamanlar, o günün güçlülerine karşı ‘güçlünün hukuku değil, haklının hukuku. Adalet herkese bir gün lazım olur’ derlerdi” dedi.

Akşener’in tweetleri şöyle:

Ayarını bozduğunuz kantar,gün gelir sizi tartar. — Meral Akşener (@meral_aksener) June 15, 2017

Bugünün güçlüleri bir zamanlar,o günün güçlülerine karşı "güçlünün hukuku değil,haklının hukuku.Adalet herkese bir gün lazım olur" derlerdi. — Meral Akşener (@meral_aksener) June 15, 2017

Ülkemizde hiç değişmeyen tavır,"adalet,hukuk ve demokrasi "diyerek iktidara gelenlerin gücü sürdürmek için bu taleplerini unutmalarıdır — Meral Akşener (@meral_aksener) June 15, 2017

Ülkemizde ana muhalefet lideri"adalet"pankartı ile yürümek zorunda kalıyorsa,herkesin durup düşünmesi gerekir.Huzur ve adalet tesis edilmldr — Meral Akşener (@meral_aksener) June 15, 2017

Akşener ayrıca Berberoğlu’na geçmiş olsun mesajı da gönderdi.