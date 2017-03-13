Akşener, AKP’den ‘duyum almış’: Bahçeli beni tutuklatmak istedi

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, kendisinin tutuklanmasını istediğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’a konuşan Akşener, MHP’deki genel başkanlık tartışmaları döneminde parti kuracağı iddialarına yönelik “Ben genel başkanlık iddiamdan vazgeçmiş değilim. MHP’deki iddiadan bir vazgeçiş yok. Referandumda evet de çıksa o talep geri çekilmiş değil. Parti kurma konusuna gelince; 7 Haziran’dan beri sayın Bahçeli bana parti kurduruyor. İddia ediyorum, ben bir parti kuracağım desem, tosun keser” dedi.

Bahçeli’nin kendisini tutuklatmak istediğini dile getiren Akşener, iddiasını aldığı bir ‘duyum’a dayandırdı: “AK Parti bünyesinden aldığım duyum hep şöyle: Yani gidilip gidilip, şu kadını hiç değilse 15 gün tutuklayın dendiğine dair pek çok şey söylendi, onların yalancısıyım. Parti kurmamı da çok arzu etti.”

‘FETÖ’yle en az merhabası olan benim’

Herhangi bir şekilde tutuklatmakdan endişe etmediğini kaydeden Akşener, hakkında özellikle Bahçeli kanadının dile getirdiği ‘FETÖ’ iddialarını reddederek, “Çok iddialı söylüyorum bunu. İsmi bilinen siyasetçilerin içinde FETÖ denen grupla herhalde en minimum düzeyde tırnak içi merhabası olan kişi benim” diye konuştu.

‘FETÖ’yü en iyi Erdoğan bilir’

Akşener, ‘FETÖ’ ile ilişki kurma noktasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı işaret etti: “Bir kişi FETÖ’cü çıkmaz mı? Öğretmeni var, gardiyanı var, polisi var. Maliye memuru var. Bir kişi yok. Dolayısıyla temel ölçü şudur. Oy alışverişi, para alışverişi. Bunların hiçbiri bende olmadığı için bunu da en iyi sayın Cumhurbaşkanı bilir.”

‘Referandum Menbiç üzerinden ertelenebilir’

Akşener, daha önce ifade ettiği referandumun ertelenebileceği iddialarına da şu sözlerle açıklık getirdi: “Daha ziyade bu Rakka konusunda, Mınbiç üzerinden bir erteleme söz konusu olabilir diye bir duyum var. Buna yönelik bir kanaat oluşuyor. Tabii bence esas gerekçe referandum konusunda içinde bulunduğu şartlar.”