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Yaramazlara biraz batar!

Akşener: AKP ve MHP’den İYİ Parti’ye 6’şar puan oy kaydı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisine AKP ve MHP’den 6’şar puan oy kaydığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Akşener, MHP’den AKP’ye de üç puan kaydığını belirtti.

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Medyanın Ankara temsilcilerilye bir araya gelen Akşener CHP ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP’nin de bir kor seçmeni var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapar bilmiyorum. Özellikle Trakya’da CHP’nin merkez sağdan aldığı oylar var. Belirli bir oran var, bu kayar. Batı illerden yüzde 4 kaybı var. Edirne, Uşak, Denizli, Aydın, İzmir, Antalya merkez sağın kalesiydi. Şimdi böyle şehirler var. Buralardaki merkez sağ seçmeni buharlaşmadı, hareketlendiği görüyorsunuz. Bir kısmı kafayı çevirmiş, bir kısmı gelmiş durumda.” 

İYİ Parti lideri, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda CHP’nin adayını destekleyebileceklerini ve Temmuz 2018’den erken seçim beklediğini de bir kez daha dile getirdi.

Yüzde 70 ‘Evetçi’ Sivas’taki kayış

Derinlemesine araştırma yaptıklarını belirten Akşener “Sivas’ta (referandumda) yüzde 70 ‘Evet’ çıktı. Burada ciddi bir kayış var. Bu merkez sağ seçmeninin bir kısmının geldiğini bir kısmının gözünü çevirdiğini görüyorum” dedi.

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