Akşener: Aday olmama kararım kesin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda kesinlikle genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Bir ay sonra yapılacak olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partililer Akşener’in Üsküdar’da bulunan evinin önünde toplanarak aday olması için nöbet tutmaya başlamış, Akşener kendisine 72 saat süre verilmesini istemişti.

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Parti yönetimi de Akşener’in kurultayda tek aday olacağını açıklamıştı.

Ancak tüm bunlar Akşener’in kararını değiştirmeye yetmedi.

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İYİ Parti lideri kararını Twitter’dan duyurdu.

Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. — Meral Akşener (@meral_aksener) July 25, 2018

Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır. — Meral Akşener (@meral_aksener) July 25, 2018

Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Saygılarımla. — Meral Akşener (@meral_aksener) July 25, 2018

Akşener’i genel başkanlığı bırakma kararına götüren sürecin, bir milletvekili adayının kendisine ‘madam‘ diye hitap ederek yaptığı eleştiriye parti yönetiminin yanıt vermemesinin tetiklediği öne sürülmüştü.

Akşener’in kararının arkasında çalıştayda seçim sonucuna ilişkin ağır eleştiriler yapılmasının yattığı da konuşuluyordu.