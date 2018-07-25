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Yaramazlara biraz batar!

Akşener: Aday olmama kararım kesin

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda kesinlikle genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bir ay sonra yapılacak olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partililer Akşener’in Üsküdar’da bulunan evinin önünde toplanarak aday olması için nöbet tutmaya başlamış, Akşener kendisine 72 saat süre verilmesini istemişti.

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Parti yönetimi de Akşener’in kurultayda tek aday olacağını açıklamıştı.

Ancak tüm bunlar Akşener’in kararını değiştirmeye yetmedi.

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İYİ Parti lideri kararını Twitter’dan duyurdu.

Akşener’i genel başkanlığı bırakma kararına götüren sürecin, bir milletvekili adayının kendisine ‘madam‘ diye hitap ederek yaptığı eleştiriye parti yönetiminin yanıt vermemesinin tetiklediği öne sürülmüştü.

Akşener’in kararının arkasında çalıştayda seçim sonucuna ilişkin ağır eleştiriler yapılmasının yattığı da konuşuluyordu.

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