Akşener, ‘adalet’e Fatiha okudu!

MHP’li muhalifler, genel merkeze alternatif olarak topladıkları tüzük kurultayının mahkemece iptal edilmesine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye muhalif isimler 19 Haziran 2016’da olağanüstü kongre toplamış, genel başkan değişikliğinin önünü açan tüzük değişikliği kabul edilmişti.

Genel merkez tarafından kabul görmeyen kongre bugün yargı tarafından da geçersiz sayıldı.

Muhalifler tepkili

Karar, muhalifleri memnun etmedi.

Mahkeme kararının çıkmasından dakikalar sonra Twitter hesabından açıklama yapan eski MHP’li Sinan Oğan, hakimlerin ‘AKP tarafından talimatlandırıldığını’ savundu.

Kararın, adaletin iktidarın emrinde olduğunu gösterdiğini öne süren Oğan, “Adalet, hakimlerin vicdanları yerine hükumetin talimatıyla yapılıyor. Dün FETÖ’nün emrine giren adalet, bugün AKP’nin emrindedir. Bugün en acil konu adaleti iktidar ve FETÖ tahakkümden kurtarmaktır” dedi.

‘Adaleti tahakkümden kurtarmadan Türkiye’nin normalleşmeyeceğini’ aktaran eski vekil, “Talimatlandırılmış emir kulu hakimler ve mahkemeler MHP delegesinin özgür iradesinin üstünde değildir, olamaz. MHP’de ülkücü iradeyi hakim kılana ve Türkiye’de de adaleti tesis edene kadar mücadelemiz sürecektir…” değerlendirmesinde bulundu.

Oğan, şöyle devam etti: “Türkiye’de ‘Adalet’ kelimesini görünce artık benim aklıma bir partinin isminin içindeki bir kelime ve komşumuz Adalet teyze geliyor…”

Akşener Fatiha okudu!

Adaletin ruhuna El Fatiha. — Meral Akşener (@meral_aksener) June 20, 2017

Partiden ihraç edilen diğer bir isim olan Meral Akşener de şunları kaydetti: “Kongre iptal oldu. Tam 10 dakikada dava bitti. 10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi. 700 delegenin iradesi yok sayıldı.”

Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın ardından profil sayfasına şu mesajı sabitledi: “Adaletin ruhuna El Fatiha.”