Akşener 24 Haziran’dan ders almış: İYİ Parti ile CHP, dokuz büyükşehiri konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2019’daki yerel seçim için CHP ile dokuz büyükşehiri görüştüklerini açıkladı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Akşener, dün beraberindeki partililerle birlikte İstanbul’da Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Vahap Munyar’ı ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmesini anlatan Akşener, Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Bülent Tezcan’ın 24 Haziran’daki seçim sonuçlarına göre hazırlanan bir simülasyonun sunumunu yaptığını ifade etti.

Akşener şöyle devam etti: “Bu sunumda 17 büyükşehirden üçünün güneydoğuda bulunduğu belirtildi. Kaldı 14 büyükşehir. CHP’liler İzmir, Aydın, Muğla ve Tekirdağ’ı kesin olarak alacaklarını söyledi. Onları kenara koyunca 10 büyükşehir kalıyor. 10 büyükşehir arasında yer alan Balıkesir’de CHP aday açıkladığı için dokuz şehir üzerinden görüşmeler devam edecek. Bugün (dün) Tezcan ve bizden Koray Aydın görüştü. Duruma göre bir görüşme daha yapabiliriz. Görüşmelerin 15 günde sonuçlanmasını istedim. Seçmenlerimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. 24 Haziran’dan ders aldık.”

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Akşener’e göre ‘garanti yerler’

Bodrum ve Karabük’ü alacaklarını düşünen Akşener, Niğde, Uşak ve Bursa’nın Osmangazi ilçesinde en şanslı parti olduklarını söyledi.

Akşener “Kaybedecek bir şeyimiz yok. Önceliğimiz, oyumuzu muhafaza edip üzerine eklemektir. Ama görebildiğim kadarıyla bütün siyasi partiler açısından, Ankara ve İstanbul bilek güreşinin olacağı yerdir” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifaka katılıp katılmayacağı yönünde bir gelişme olmadığını belirten Akşener, HDP ile hiçbir kurumsal ilişkiye girmeyeceklerini söyledi.

MHP’li başkan İYİ Parti’ye mi?

İYİ Parti lideri, MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı üç hafta önce arayarak adaylık teklifte bulunduğunu dile getirerek “Burhanettin bey süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. ‘Bir altyapı oluşturmam gerekiyor’ dedi. Mersin’de adayımız olabilir” diye konuştu.

CHP ile İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi de yanlarına alarak 24 Haziran seçimine ittifak yaparak gitmiş, seçim sonrası ittifak da bitmişti. Ancak Kılıçdaroğlu ile Akşener’in 13 Kasım’da görüşmesi, iki partinin Mart 2019’daki yerel seçim için de ittifak yapabileceği yönünde yorumlanmıştı.