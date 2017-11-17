Akşener: 2019’da CHP ile ‘ortak aday’ olmam; Erdoğan’ı dışarıda dövdürmem

2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Sarraf davası’nda ABD ile gerilime ilişkin olarak, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ı dışarıda dövdürmem” dedi.

Akşener bu sabah ‘çalar saat’ programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

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Yeni Çağ gazetesinin aktardığına göre Akşener Küçükkaya’nın “(MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli’nin ‘AKP ile her türlü adımı atarız’ sözlerine ne diyorsunuz, siz ittifak yapacak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İttifakı başkası yapıyor, sorusu bana soruluyor. Şu anda bir şey söylemek için çok erken. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herkes kendi adayını çıkarmalı. CHP, AKP ve biz aday çıkaracağız, keşke MHP de çıkarsa diğer partiler de çıkarsa. CHP ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘Ortak aday olur musunuz?’ derseniz kesinlikle ‘Hayır‘ derim.

Akşener kendi adaylığı konusunda ise şunları söyledi: “Arkadaşlarımız beni aday gösteriyor. İlerleyen zamanda belki daha parlak bir aday çıkarırız. Bunu zaman gösterecek oturup konuşacağız. Ama ben iddialı bir adayım. 100 bin imza ile geleceğim.”

‘Erdoğan’ı dışarıda dövdürmeyiz’

İYİ Parti lideri, 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ın ABD’deki yargılanma sürecinde gözlenen hareketlenmeyi ise şöyle değerlendirdi: “26 yaşında bir gençle bu işi sürdürüyorsunuz. Büyük ciddiyetsizlik söz konusu. Bunun ortağı İran’da idamla yargılanıyor. Siz bu çocuğu bebeğiniz gibi allayıp pulluyorsunuz. Nasıl bir Reza Zarrab’tır, nasıl bir devlettir ki FETÖ’ye yardım ettiği iddia edilen biri hakkında hiçbir şey yapmaz? Burada temel bir ciddiyetsizlik var.

Akşener şöyle devam etti: “Anlaşılıyor ki bu itirafçı olmuş. Anlaşılıyor ki ABD’nin Türkiye için talep ettiği bazı şeyler var. MİT TIR’larındaki ciddiyetsizlikle buradaki ciddiyetsizlik aynı. Dün bu iş anlaşıldığından itibaren bir anda sayın Erdoğan ve AKP’nin bekası ile Türkiye’nin bekası bir konuşuldu mu? Ben korkuyorum ki bunların onurunu zedeleyecek bir şeyler olur mu? Cumhurbaşkanı kim olursa olsun Biz sayın Erdoğan’ı da dışarıya dövdürmeyiz. Ama önemli olan Türkiye’nin burada kumar masasına konulmaması.”