Akşener: 2010’da ‘FETÖ’cü, 2017’de milliyetçi, şimdi Atatürkçü oldular… Yersen!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mustafa Kemal Atatürk’e son dönemde artan ilgisini eleştirdi.

Partinin Ankara’nın Çankaya ilçesindeki genel merkez binasının açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa parti yöneticileriyle birlikte yurttaşlar da katıldı.

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Açılışta konuşan Akşener, AKP iktidarında Atatürk’ün annesi Zübeyne hanım dahil tüm kadınlara hakaret ediliğini öne sürerek, kendilerinin bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

Gençlerin kendisine ilgi gösterdiğini, bol bol fotoğraf çektirdiklerini aktaran Akşener, şunları kaydetti: “Dediler ki ‘Biz söz veriyoruz, size oy vereceğiz.’ Dedim ki ‘Yalan söylersiniz terlik atarım.’ Bir tanesi bağırdı; ‘Lan aynı benim annem gibi’ dedi.”

‘Böyle bir şey olabilir mi?’

Akşener, adaletin yaralı olduğunu, kalkınmanın ortadan kaldırıldığını ifade ederek “Gemicikler, şirketler. Yahu nasıl bir şeydir bu? Böyle bir şey olabilir mi? Bir baltaya sahip olamamış çocuk, dünyanın en zenginleri arasına giriyor” dedi.

‘Yersen…’

İYİ Parti lideri, Erdoğan’a da şöyle seslendi: “2010’da FETÖ’cü oldular, 2011’de bebek katili PKK’nın başına eş oldular, ‘Ne büyük bilge’ dediler. 2017 referandumunda milliyetçi oldular, şimdi de Atatürkçü oldular. Ama yersen…”

Açılışta partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılan dokuz belediye başkanına rozet takıldı.