Akşener: 1997’de beni Gülen’le görüştüren isim MHP’li Celal Adan

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 1997 yılında Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’le yaptığı görüşmeye MHP’nin şu anda genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Celal Adan’ın aracı olduğunu söyledi.

Babala TV’de Oğuzhan Uğur’un konuğu olan Akşener, sağ partiler arasında ‘FETÖ’yle merhaba düzeyinde’ de olsa herkesin bağlantısı olduğunu belirterek, “1997 yılında beni Gülen’le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’dır. Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında” dedi.

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11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘çatı adayı’ olarak gündeme gelmesini de değerlendiren Akşener, “Abdullah Gül’ün aday olmasını isterim. Hiçbir sakıncası yok. 100 bin imzayla aday çıkar, Saadet Partisi aday gösterir. Ama şöyle bir şey oldu. CHP, HDP, İyi Parti, Saadet partisi bir araya geliyoruz ve Sayın Abdullah Gül’ü aday gösteriyoruz. Benim karşı çıktığım şey buydu” dedi.

CHP ve MHP’nin 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ‘çatı adayı’ Ekmeleddin İhsanoğlu’nu hatırlatan Akşener, “Ekmelettin bey vakasında yaşadıklarımız ortada. Tayyip bey rakiplerini kendi seçer. Koyar bir çuvalın içine başlar tekme atmaya. Yumruk da değil tekme atar. Böyle özel bir sistemi var. Bunun bozulmasının yolu çoklu adaydır” diye konuştu.

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Akşener, İYİ Parti’de milletvekili listesinde yer verilmeyen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’yla ilgili soruyu da yanıtladı: “Şu anda parti için harıl harıl çalışıyor. Ben kazandıktan sonra bakan olur.”

‘Asena – Meral Akşener’in dünü ve bugünü’ kitabındaki bölüm

Gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar’ın kitabı ‘Asena – Meral Akşener’in dünü ve bugünü’ adlı kitabında yer alan ‘Akşener’e Fethullah görevi’ başlıklı bölüm şöyle: “Çiller, Ayvaz Gökdemir çıktıktan sonra sekreterine şu talimatı verir: ‘Meral’i (Akşener) bulun, hemen buraya gelsin.’

Tansu Hanım’ın Meral Akşener’e ilk sözü şu olur:

‘Sen Müslümanlığı iyi biliyorsun… Bu Fethullah Hoca benim için çok önemli. Ayvaz Hoca’yı görevlendirmiştim ama o beceremedi. Bundan sonra bunlarla teması sen sağlayacaksın. Tanıyor musun Fethullah Hoca’yı?’

Akşener: ‘Hoca’yı tanımıyorum ama Kocaeli’ndeki birkaç adamını biliyorum. Onlar kanalıyla ulaşırım.’

Çiller: ‘Ben de haber gönderirim. Bundan sonra Ayvaz Bey yerine Meral sizinle muhatap olacak diye… Aman göreyim seni, bunlarla iyi ilişki kur.’

Akşener: ‘Emredersiniz.’

Meral Akşener’in Fethullah Cemaati’yle ilişki serüveni böyle başlar. Peşi sıra Akşener birkaç kere Fethullah Hoca’yı ziyaret eder ki yanında bir keresinde Celal Adan, diğerinde Nevzat Ercan vardır. Bunlara ilaveten Akşener, Tansu Hanım’ın Fethullah Gülen’le yaptığı sekiz görüşmenin birisinde bulunmuştur.”