Akşener 16 Nisan’ı hatırlattı: Hile olursa YSK’nın önünden jiletle kazıyamazlar beni

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 16 Nisan referandumunda hile yapıldığına dair iddiaları hatırlatarak, “16 Nisan’da biz sandıkları koruduk, abidik gubidik işler YSK’da oldu bu sefer de. Haziranda, yine böyle dümen çevirecek olurlarsa, o YSK’nın önüne oturum, vallahi de billahi de beni jiletle kazıyamazlar oradan!” dedi.

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kendisi yerine CHP adayının kalması durumunda destek vereceklerini yineleyerek, “Şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz! Bu kavga Meral Akşener’in koltuğa oturma kavgası değildir, bu kavga İYİ Parti’nin bir yerlere gelme kavgası da değildir. Biz eğer 24 Haziran 2018’de bu işi başardığımız takdirde, zaten Meclis’te kendiliğinden bir koalisyon kurulacak” dedi.

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24 Haziran’daki seçimle ilgili vaatlerini de anlatan İYİ Parti lideri, “Kişisel olarak, ben kazandığımda, hukukun üstünlüğü, parlamenter sisteme geri dönüş, adalete güvenin tesisi, liyakatin yönetim anlayışı olması, iş hayatında ‘Benim adamım, benim müteahhittim’ döneminin bitmesi, STK’ların otoriteden bağımsızlaştırılması… Bunlara sözüm var” diye konuştu.

‘Bu seçim mutlaka ikinci tura kalacak’

Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçiminin iki farklı şey olduğuna da dikkat çekti: “İki konuyu seçmene çok iyi anlatmak gerek. Yani aynı anda oy verilecek olsa da bir seçmen, parlamento için A partisinin milletvekillerine, cumhurbaşkanlığı için B partisinin adayına oy verebilir. Bunu çok iyi anlatmalıyız. Bir de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun 8 Temmuz olduğunu sürekli hatırlatmalıyız. Bu seçim mutlaka ikinci tura kalacak, seçmen planını ona göre yapsın.”

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İYİ Parti lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin cumhurbaşkanı adayını kendisine söyleyip söylemediği yönündeki soruyaysa şu yanıtı verdi: “Evet, aklında olan bir isim geçti. Ama o bilgi benim namusumdur. Partideki arkadaşlarımla, en yakınlarımla bile paylaşmadım.”

Akşener, geçen 16 Nisan’daki referandumda hile yapıldığı iddialarına da değindi ve sandık hilesini engelleyeceklerine dair söz verdi: “Bunu bir namus borcu olarak görüyorum. Seçmenlerden gönüllülerimiz için destek istiyorum, insana ihtiyacımız var. Sandık asıl olarak devletin, bu devleti yönetenlerin namusudur. Ama bir adam çıktı, ‘Harpte hile meşrudur’ dedi. 16 Nisan’da biz sandıkları koruduk, abidik gubidik işler YSK’da oldu bu sefer de. Haziranda, yine böyle dümen çevirecek olurlarsa, o YSK’nın önüne oturum, vallahi de billahi de beni jiletle kazıyamazlar oradan!”