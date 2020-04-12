Akşener: 15 günlük zorunlu karantina ilan edilsin; zora düşene nakit yardımı yapılsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Covid-19 salgınına karşı ’15 günlük zorunlu karantina ilan etme’ çağrısında bulundu.

Fotoğraf: DHA

Akşener, basın açıklamasında salgınla mücadelede henüz geç kalınmadığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi: “Buradan sizlerin huzurunda bir kez daha Sayın Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum: Uyarılarımızı dikkate alıp zamanında uygulayarak, süreci daha az kayıpla atlatabilmek hala mümkün. Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı’sın, siyasetinin merkezine kendini ve yakın çevreni değil milletini koymak zorundasın. Siyasal iletişim kampanyalarını artık bırak, bu zor günde vatandaşın yanında ol. Devlet aklıyla, Bilim Kurulu’nun önerileri çerçevesinde hazırlanacak ve devlet ciddiyetiyle uygulanacak bir programla, ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin.”

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‘Erdoğan’ın canı sokağa çıkma yasağı çekti’

Salgınla mücadele kapsamında ‘bilim ışığında değil siyasi çıkarlar ekseninde adımlar atıldığını’ söyleyen Akşener, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının açıklanma sürecindeki aksaklıklara değinerek şu ifadeleri kullandı: “İçişleri Bakanlığı, bir genelge ile 10 Nisan gecesi saat 00:00’da 30 büyük şehrimizde ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edeceğini duyurdu. Duyuruyu gece saat 22.00’de yaptı. Yani yasağın başlangıcından iki saat önce. Belediyelerin durumdan haberi olmadı. Sağlık Bakanlığı’nın durumdan haberi olmadı. Bilim Kurulu’nun bir üyesi aynı akşam televizyonda, ‘Biz sokağa çıkma yasağı ilan edilsin dedik, ama böyle yapın demedik’ dedi, yani onların bile haberleri olmadı. Vatandaşa, ‘Evinde ekmek, su, bebek maması, iki günlük erzak var mı’ diye soran zaten olmadı. Özetle, Sayın Erdoğan’ın o akşam canı sokağa çıkma yasağı çekti ve birden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.”

‘Vatandaşa nakit yardım’

İYİ Parti genel başkanı, buna ek olarak ekonomik destek paketinde de şu değişikliklerin yapılmasını önerdi: “Buna paralel olarak, ekonomik destek paketini, salgından birincil derecede etkilenip zora düşen vatandaşlarımıza direkt nakit yardımı da içerecek şekilde, milli gelirimizin en az yüzde 7’si seviyesine genişletin. Karantina süresi içinde, yoğun bir tarama kampanyası başlatıp, Covid-19 vakalarını daha geniş ölçekte belirleyip haritalandırın. Tanı konulan hastaların yakınlarını da takibe alın.”

‘İtibarınızı siyasilerin hesaplarına kurban etmeyin’

Bilim Kurulu üyelerine de seslenen Akşener, “Mesleki itibarınızı, siyasilerin bireysel hesaplarına kurban etmeyin” dedi. Kuruldaki üyelerin görevinin çok önemli olduğunu vurgulayan Akşener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Siz Türkiye’nin saygın bilim insanları olarak, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor zamanda

çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Ya sonuna kadar doğruları söyleyip, iktidarı doğru yola sokun, ya da onurunuzla o kuruldan

ayrılın. Bu, sizi bulunduğunuz yere getiren bu topraklara, bu millete olan borcunuzdur.”